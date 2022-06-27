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Происшествия27 июня 2022 9:43

Поссорившись с подругой, житель Омской области отрубил ей топором средний палец

На 41-летнего сельчанина могут завести уголовное дело
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Мужчина лишил женщину пальца

Мужчина лишил женщину пальца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ссора между двумя жителями Крутинского района Омской области переросла в кровавую разборку. Об этом сообщает омская полиция.

40-летняя омичка осталась без среднего пальца, который был жестоко отрублен топором. К делу причастен ее знакомый.

- Врачи поставили ей диагноз: травматическая ампутация дистальной фаланги третьего пальца правой кисти, - уточнили в пресс-службе областного управления МВД.

Теперь на 41-летнего оппонента могут завести уголовное дело, пока вопросом занимаются полицейские.

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