Поссорившись с подругой, житель Омской области отрубил ей топором средний палец

Мужчина лишил женщину пальца
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ссора между двумя жителями Крутинского района Омской области переросла в кровавую разборку. Об этом сообщает омская полиция.
40-летняя омичка осталась без среднего пальца, который был жестоко отрублен топором. К делу причастен ее знакомый.
- Врачи поставили ей диагноз: травматическая ампутация дистальной фаланги третьего пальца правой кисти, - уточнили в пресс-службе областного управления МВД.
Теперь на 41-летнего оппонента могут завести уголовное дело, пока вопросом занимаются полицейские.