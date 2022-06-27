Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 6:58

15 лет за 57 ударов ножом: суд вынес приговор убийце омской студентки-инвалида

За кровавую расправу над девушкой он выплатит отцу погибшей 2 миллиона рублей
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Омичу грозил пожизненный срок

Омичу грозил пожизненный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняемого в убийстве девушки-инвалида приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, студент в августе прошлого года пришел к девушке на вечеринку и после конфликта расправился с ней с помощью ножа и штопора. Медицинская экспертиза насчитала на теле девушки 86 ранений, из них 57 – ножом.

Вдобавок к сроку убийце предстоит выплатить отцу погибшей девушки 2 млн рублей. Отмечается, что пока судебное решение еще не вступило в законную силу.

КАРТИНА ДНЯ