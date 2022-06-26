Такой человек ушел...: омич с утра на весь двор включил песни Юры Шатунова

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

«Омич включил утром на весь двор песни Юрия Шатунова» - именно так была подписана публикация в группе «Инцидент Омск» во Вконтакте. То ли возмущение, то ли констатация факта была принята пользователя соцсети положительно.

Омичи массово поддержали организатора подобной акции памяти в честь недавно ушедшего из жизни певца.

- Такой человек ушёл.... Я много по городу слышу в машинах едут и песни Шатунова играют громко, - написала Анастасия Горбунова-Ледяева.

Положительно восприняли поступок и другие пользователи, подчеркнув, что для каждого - от мала до велика - смерть российского музыканта и экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова стала большой потерей.

- Классно, я сразу детство вспоминаю у нас во дворе тоже играла песня Шатунова розовый вечер, прям ностальгия. Юра легенда моего детства, - поделилась Татьяна Есикова.

А вот Дмитрия Ермолаева возмутило, что песня играет в недостаточных децибелах.

- А чего так тихо. Такой человек нас покинул, земля пухом, - прокомментировал видео мужчина.

Напомним, печальная новость о смерти Юры Шатунова стала известна 23 июня. Певец скончался от сердечной недостаточности.