Советский округ Омска размывает от дождей и прохудившейся теплотрассы

Омичи возмущаются в социальных сетях. Фото: Инцидент Омск

Омский советский округ размывает от дождей и прохудившейся теплотрассы. Об этом написали очевидцы и разместили видео в группе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» .

- Добрый день! На пересечении улицы Малиновского и 6-я Крайняя третий день льёт вода из теплотрассы, тысячу раз звонили в диспетчерские, в том числе в администрацию города, власти не реагируют, - отметили они.

В городе с приходом летнего сезона производят ремонт теплотрасс. Таким образом коммунальщики готовятся к предстоящей зиме.

На коммунальные бедствия уже отреагировали в городской администрации:

- Здравствуйте. Аварийная бригада предприятия "Тепловая компания" уже работает на месте, производится откачка воды и поиск поврежденного участка, который будет отремонтирован в кратчайшие сроки. Благодарим за сообщение, хорошего дня!

Напомним, это уже не первый инцидент который произошел при ремонте тепловых сетей. Две недели назад ребёнок провалился в яму с кипятком, которая образовалась после порыва ремонтируемых сетей.