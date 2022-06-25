Омские врачи-единороссы оказали помощь пострадавшим Луганска

Напомним, в ночь на 22 июня бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения «Единой России», главного врача «Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области» Вадима Бережного отправилась в Луганск. Вместе с ним оперировать пострадавших отправились врачи Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков, Дмитрий Маркелов.

- Здесь и ночные ампутации после минно-взрывных ранений, и сложные пулевые ранения, и кусочки паспорта, которые достали из пулевой раны на бедре… Среди пациентов много и мирных жителей. Особенно тяжело смотреть на искалеченных украинскими минами детей. Местные врачи и медсёстры ведут себя просто героически. На обстрелы внимания уже не обращают. Дежурят многие через сутки, потому что нехватка», – рассказал Вадим Бережной на своей личной странице ВКонтакте.

На своей странице ВКонтакте главный врач омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказал, что включился в работу вместе с коллегами.

- Много раненых. Что самое печальное – есть и мирные жители. Это действительно страшно и больно. Я восхищен собранностью, мужеством местных специалистов. Никакой растерянности, каждодневно наблюдаю настоящий героизм. Хрупкие девочки и брутальные мужики – в операционной всё плечом к плечу, – отметил Дмитрий Маркелов.

Он рассказал, что пока не удалось посмотреть в каком состоянии город и насколько он пострадал.

- Луганск живёт. Но наше свободное время уходит на короткий сон. Поэтому только вид из окна и глоток свежего воздуха у входа, - поделился Дмитрий Маркелов.

Пациентов с тяжелыми ранениями врачи планируют забрать с собой в Омск. Здесь им окажут высокотехнологичную помощь в «Клинического медико-хирургического центре».