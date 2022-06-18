При поддержке «Единой России» беженцы Донбасса посетили «Симфопарк»

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с правительством Омской области и администрации города Омска организовало посещение беженцами ЛДНР музыкального фестиваля «СимфоПарк-2022».

Популярный фестиваль традиционно проходит на территории «Парка на Королёва». Сегодня беженцам был обеспечен трансфер из пунктов временного содержания в гостинице «Иртыш» и санатория «Коммунальник». Представители партии установили на территории парка зону отдыха. Поддержку в организации оказал депутат Омского городского совета Андрей Бондаренко.

- Партия «Единая Россия» постоянно помогает беженцам из ДНР и ЛНР, которые находятся в омском регионе. Сегодня мы познакомили их с одним из самых значимых культурных событий Омска – музыкальным фестивалем «СимфоПарк». Убеждён, что он подарит им заряд оптимизма и позитивного настроения и обязательно надолго запомнится, – отметил Андрей Бондаренко.

Отметим, что партия «Единая Россия», правительство Омской области и администрация города Омска оказывает регулярную помощь гостям, проживающим в пунктах временного содержания. Ранее депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов и депутат Омского городского совета Юрий Арчибасов помогли организовать юридическую и нотариальную помощь, победитель предварительного голосования, главный врач областного клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог медикаментами.