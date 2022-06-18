Финал неудачных переговоров: супруг убитой преподавательницы в Омске рассказал, как совершал ужасное преступление

Убитая трудилась здесь педагогом. Фото: maps.yandex.ru.

17 июня в распоряжении омского «12 канала» появился фрагмент допроса 39-летнего омича по имени Александр, которого обвиняют в убийстве 34-летней бывшей супруги. Напомним, жестокая расправа произошла 30 мая, труп нашли на улице 27 Северной, дом 121, а после весь город обсуждал, кто мог зарезать преподавательницу Омского института водного транспорта.

- Установлено, что ранее фигурант уголовного дела неоднократно угрожал потерпевшей. По предварительным данным, в течение полугода высказывал открытые угрозы убийством как в словесной, так и в письменной форме. Это подтверждает близкое окружение убитой, а также СМС и переписки жертвы с её бывшим супругом, которые сохранились в телефоне погибшей. Кроме того, установлено, что по поводу угроз со стороны подозреваемого потерпевшая обращалась в полицию, где по этим фактам проводили проверку. Теперь следственный комитет проведёт проверку в отношении сотрудников, которые принимали заявления погибшей, - рассказал следователь по особо важным делам следственного отдела по Центральному административному округу Омска следственного комитета Омской области Алексей Рубцов.

Как сообщают правоохранители, в ходе допроса омич настаивает, что пришёл под окна потерпевшей, чтобы поговорить и убедить женщину разрешить ему видеться с 4-летним сыном. Мужчина добился свиданий с сынов через суд, но супруга, вроде бы, все равно была против.

При этом следователь отметил, что на мирные переговоры мужчина прихватил нож. Женщину он дождался возле дома спустя полчаса после своего прихода. Мужчина присел недалеко, курил и распивал спиртное все это время.

Фото СУ СКР Омской области, для «12 канала».

Когда утром женщина вышла из дома, ее бывший уже изрядно пьян, а разговор сразу перешел в разряд скандала. Мужчина обладал вспыльчивым харакетером (об этом ранее сообщали близкие убитой), поэтому махом вышел из себя», достал нож. Лезвием ударил потерпевшую один раз в спину и трижды - в горло. Затем помыл руки на колонке и пришел в полицию с повинной.

- Я пришёл и сказал: «Я убил свою жену», - рассказал сам Александр.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, и в ближайшее время ему придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Добавим, что близкие этой семье люди говорят о том, что у мужчины крайне агрессивный характер. Из-за этого ему может грозить до 10 лет тюрьмы. 4-летнего сынишку, который фактически остается сиротой, под опеку планирует взять отец убитой.