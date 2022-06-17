В Штабе общественной поддержки наградили самые активные первичные отделения партии «Единая Россия»

16 июня в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» наградила победителей первого этапа регионального конкурса первичных отделений. Лучшие были отмечены по итогам работы на электронном предварительном голосовании. Победителями и призерами стали 50 секретарей городских первичных отделения партии и 5 специалистов по работе с территорией Октябрьского, Кировского, Ленинского, Советского и Центрального административных округов Омска. Это активисты, сумевшие привлечь максимум избирателей к процедуре электронного предварительного голосования.

- Политика должна дышать, люди должны интересоваться ей. На базе политических процессов омичи объединяются и узнают друг друга, ведь партия «Единая Россия» строится по территориальному принципу. Чтобы создать первичное отделение, я должен своих соседей вовлечь в общий со мной социально-значимый процесс. И вот так партия помогает людям добрососедские отношения организовать, - отметил еекретарь местного отделения по Октябрьскому административному округу Владимир Куприянов.

Отличный результат показал Советский административный округ. Как отметила специалист по работе с территориями Галина Румянцева, помогают в работе КТОСы и администрация округа.

- Дается результат сложно, потому что за два года пандемии люди расслабились. Но провели общение с социологом и люди начали понимать, что конкурс поднимет активность партии, что на выборах в Омский Городской Совет будет больше наших кандидатов, - рассказала она.

Отметим, что региональный конкурс первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» стартовал 25 апреля 2022 года. Конкурс проходит в два этапа, первый этап завершился 30 мая, период проведения второго этапа - с 15 июня по 11 сентября 2022 года. Прием заявок на второй этап открыт до 30 июня включительно. Призовой фонд - 7,2 млн рублей.

- Сейчас в Омске 461 первичное отделение, и хотелось бы увидеть столько же заявок, - отметил Куприянов.

Поэтому основная часть работы впереди. Конкурс позволит в нетривиальной форме провести ревизию составов местных отделений партии - раскрыть потенциал каждого из них.