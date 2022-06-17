Омский НПЗ передал новый инструмент оркестру детской школы искусств

Развитие детских школ искусств – это одно из направлений масштабной социальной работы предприятия в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

ДШИ №6 имени Е.Ф. Светланова — одно из ведущих учреждений дополнительного образования в регионе. Школа обладает многолетними традициями в области детской педагогики и исполнительства. За свою 60-летнюю историю школа искусств выпустила более 4000 детей. Благодаря Омскому НПЗ, ученики школы смогут осваивать игру на тубе. Это медный духовой инструмент, который используется в основном в симфоническом и духовом оркестрах. Но все чаще туба используется в джазовой, а также камерной музыке.

«В нашей школе есть эстрадно-духовой оркестр, существующий уже 12 лет. Это единственный подобный оркестр в области. И нам очень нужна была туба. Это редкий инструмент, на котором, в силу его габаритов и особенностей, могут играть только подростки и взрослые музыканты. Туба уже была в оркестре, но ее качество оставляло желать лучшего. Поэтому я от лица всей детской школы искусств имени Светланова благодарю Омский НПЗ за то, что, благодаря ему в нашем оркестре появился такой замечательный инструмент», — поделился директор ДШИ имени Светланова Владимир Аксаментов.

Сегодня на музыкальном и художественном отделениях ДШИ №6 обучаются 770 детей, с ними занимаются 65 преподавателей и концертмейстеров. Многие из них станут профессиональными музыкантами, художниками и педагогами.

«Омский НПЗ систематически оказывает поддержку учреждениям дополнительного образования, создавая условия для творческого становления детей и молодежи. Развитие детских школ искусств – важное условие для формирования творческих способностей юных омичей. Ведь одаренные дети – это будущая элита страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие», — отметил директор департамента культуры Омска Олег Федоренко.

Поддержка творческой молодежи — добрая традиция Омского НПЗ. Благодаря предприятию, в ДШИ №12 появились обновленные классы для занятий учеников театрального и эстрадного отделений, школа искусств оснащена современным звуковым и световым оборудованием. Ключевым проектом в сфере культуры программы «Родные города» компании «Газпром нефть» является Всероссийский музыкальный фестиваль «Где рождается искусство». Преподаватели ведущих творческих вузов Москвы под руководством народного артиста России Юрия Розума проводят для педагогов и учеников омских музыкальных школ мастер-классы по эстрадному и академическому вокалу, игре на баяне и фортепиано. Фестиваль «Где рождается искусство» проводится уже 13 лет. За это время он охватил десятки российских городов.