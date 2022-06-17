В Омске продолжаются работы по федеральному проекту «Городская среда»

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Омска, в этом году проводится второй этап реновации парка «Зелёный остров», конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ выиграл подрядчик ООО «СибДОР», сумма контракта – 62 миллионов рублей.

- Основные работы сейчас ведутся в центральной части парка. Здесь будут обновлены тротуары и благоустроены новые, появится велосипедная дорожка, экологическая тропа, система водооотведения, высадят новые зелёные насаждения, установят малые архитектурные формы и новое уличное освещение. Парк «Зелёный остров» находится на особом контроле губернатора Омской области Александра Буркова, депутата Государственной думы Оксаны Фадиной и мэра Омска Сергея Шелеста. Основные работы сейчас ведутся в центральной части парка. Здесь будут обновлены тротуары и благоустроены новые, появится велосипедная дорожка, экологическая тропа, система водооотведения, высадят новые зелёные насаждения, установят малые архитектурные формы и новое уличное освещение, - рассказал депутат Омского городского Совета, член фракции «Единая Россия» Алексей Сокин.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Михаил Горчаков рассказал, что подрядчик уже высадил 52 крупномерных дерева (иву и пирамидальный тополь), 2600 кустов кизильника.

- Рабочие готовят территорию для посева газонных трав на площади почти в 12000 квадратных метров, оформят цветники, на новых тротуарах будут установлены 60 скамеек и 50 урн, 70 уличных светильников, для велосипедистов установят три велопарковки, – отметил Михаил Горчаков.

Также другой подрядчик – ООО «Строительная компания «Альянс» (сумма контракта – 10. 3 млн рублей) приступила к капитальному ремонту трёх центральных лестниц в парке. Уже выполнены демонтажные работы, подрядная организация проводит устройство железобетонных лестничных маршей, гидроизоляцию. По проекту лестничные ступени будут облицованы гранитом, установлены перильные ограждения, обустроены подходы и тротуары из плитки.

- Важно отметить, что в этом году в парке «Зелёный остров» приведут в порядок и большую площадь у сцены, в ближайшее время мы проведём конкурсные процедуры по определению подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство этой площади: а именно укладку плитки, установку освещения, скамеек, ремонт входных групп, – добавил Михаил Горчаков.

Напомним, комплексная реновация «Зелёного острова» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится в три этапа, с 2021 по 2023 год.

- Всего в течение трёх лет на благоустройство парковой зоны будет направлено около 300 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, также в развитие парка активно привлекаются частные инвестиции, - отметил Алексей Сокин.

Большую поддержку оказывает исполнительный комитет партии «Единая Россия», силами которой была убрана территория верхней аллеи. Депутаты Омского городского Совета посадили сосны в форме, клуб закаливания «Моржи» - убрали южную часть береговой линии внутренней акватории парка, а Сбербанк подарил парку экологические лавочки и высадил деревья.