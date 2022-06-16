В Омске на 9 лет осудили террориста из «Исламского государства»

Мужчина был участником террористической организации. Фото: пресс-служба регионального УФСБ России

В Омске первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания вынес приговор в отношении гражданину Бобову - жителю одной из стран Центрально-Азиатского региона. Уголовное дело на мужчину было заведено за содействие в террористической деятельности. Информацию сообщили 16 мая в пресс-службе регионального УФСБ России.

Фото: пресс-служба регионального УФСБ России

Следствие установило, что фигурант дела вступил в контакт с участником Международной Террористической Организации «Исламское государство» и перевел ему деньги на банковскую карту. В дальнейшем средства были использованы для финансирования террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики.

Сотрудники омского УФСБ России совместно с управлением Росгвардии по Омской области прервали противоправную деятельность пособника террористов.

Первый Восточный окружной военный суд вынес решение признать Бобоева виновным в совершении преступления. Он приговорен к девяти годам лишения свободы, из которых первые два он будет сидеть в тюрьме.