«Покоривший космос»: в Омске снимут фильм про советского конструктора Сергея Королёва

Документальный фильм снимут к 115-летнему юбилею со дня рождения Сергея Королёва. Фото: Википедия

В Омске начнут съёмки документального фильма про Сергея Королёва. Картина будет называться «Покоривший космос» и посвящена 115-летию со дня рождения советского конструктора. Ленту создаст омский «12 канал» при поддержке Фонда президентских грантов и местного отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы». Документальная постановка расскажет о жизни Королёва в Омске. Здесь он прожил большего года и работал на эвакуированном предприятии из Москвы, где строили бомбардировщики ТУ-2.

- У нас уже есть успешный опыт взаимодействия с 12 каналом, мы будем продолжать эту традицию, — прокомментировал изданию «12 канала» председатель омского отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» Павел Шильников.

Над фильмом будет работать та же команда, что и над прежней исторической картиной об Омске - кинолентой «Несломленный» о генерале Карбышеве. Сейчас пишут сценарий, подбирают актёров и места для съемок. Основную съёмочную площадку устроят в доме по адресу 2-ая Транспортная, 24, где и проживал Сергей Королёв.

Бюст Сергею Королёву в Омске

- Эвакуированный из Москвы завод — это ПО «Полёт». Там и будут происходить основные действия нашего фильма, нам придётся воссоздать атмосферу того времени. Чем тогда жил город, как создавались эти самолёты, как они строились, а в центре внимания будет наш главный герой — Королёв, — рассказал режиссёр фильма Андрей Кириллов.

Главная трудность в постановке картины - отобразить модель бомбардировщика, которую разрабатывали в то время. Некоторые ракурсы заснимут в музеях Подмосковья и Верхней Пышме, где располагаются экспонаты данного самолёта, а для съёмок в нашем городе планируют создать макет авиалайнера.