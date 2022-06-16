Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 9:00

Омск - это мы: партия «Единая Россия» установила будку для бесплатных фото на территории Омской крепости

Самые удачные снимки затем попадут на видеоэкраны города
Наталья ВИРКУНЕН

16 июня активисты омского отделения партии «Единая Россия» установили для горожан фотобудку на прогулочной территории Омской крепости. Таким образом партийцы продолжают воплощать проект «Омск - это мы». Как отметила одна из победителей партийного праймериз Наталья Старовойтова, фотобудка интересна тем, что во время прогулки жители и гости города могут сохранить свои эмоции и впечатления на фото.

- С каждым годом в Омске преображаются старые, исторические уголки города. И одно из знаковых мест – Омская крепость. На протяжении последних лет городские власти сделали много, чтобы место стало одним из любимых, сохранив исторический дух уездного города царской России для новых поколений. И замечательная инициатива партии «Единой России» установить здесь бесплатную фотобудку в рамках проекта «Омск – это мы», думаю, вызовет одобрение омичей и гостей города. Возможность сфотографироваться во время прогулки в этой исторической локации поможет надолго сохранить в памяти впечатления, проникнуться той эпохой, когда с Омской крепости началась история города, а сам город, благодаря наличию крепости стал главным городом Западной Сибири. Отличный стимул для горожан больше любить и гордиться своей малой родиной и не забывать её, где бы они ни были, - рассказала Наталья Старовойтова.

Каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см, на каждой - узнаваемый логотип «Омск – это мы».

Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а литера Д, и будет работать все лето, по будням с 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Самые эмоциональные фото попадут на видеоэкранах Омска.

Напомним, что в рамках проекта «Единой России» «Омск – это мы» ранее было нанесено граффити известного омского врача Валентины Бисяриной на стену городской детской клинической больницы № 2, а двум городским роддомам подарены бирки для новорождённых.

КАРТИНА ДНЯ