Победители праймериз «Единой России» поздравили омичей с главным праздником страны

В праздник День России, 12 июня, в международном форуме приграничных территорий «Да будет дружба искренней и честной» свое участие приняли единомышленники, сторонники и члены партии «Единая Россия».

Победители праймериз партии «Единая Россия» не только приняли участие в оформлении большой партийной открытки и фотозоны, но и встретили у сцены парад национальностей.

С праздником омичей поздравил заместитель председателя омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», депутат омского городского совета и главный инженер проекта ПАО «ОНХП» Антон Ремнев.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России! Этот праздник - история, знание которой позволяет каждому россиянину говорить о своей принадлежности к многонациональному государству, его победам и достижениям, именно в этот день у каждого из нас есть повод задуматься о будущем, вспомнить, что наша сила – в единстве. Желаю крепкого здоровья, большого семейного счастья и уюта, мира и любви, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и возможностями, а ваши добрые дела умножат славу России, - выразил он.

Свои поздравления выразил победитель предварительного голосования, коммерческий директор ООО «МетМаркет» Таймас Абдуалинов.

Поздравляю всех омичей с Днём России, с днём Великой страны, в который мы живем и трудимся на её благо, любим, создаем семьи, воспитываем детей. Пусть нас ждет только светлое будущее, благополучие и процветание. Желаю всем здоровья, чтобы всегда были полны сил и энергии исполнять свои мечты, - отметил Таймас Абдуалинов.

Представители национальных объединений, общественники и неравнодушные приняли участие в насыщенной программе форума, в рамках которой прошло шествие по Любинскому проспекту. Участники представили многообразие национальностей, проживающих в нашей стране, исполнили гимн Российской Федерации, а также поучаствовали в акции по поздравлению страны с праздником – все желающие получили возможность заполнить открытки и познакомиться с творческими коллективами, представляющим многонациональную культуру России.

Омичи смогли принять свое участие в развлечениях и играх, которые были представлены на различных тематических площадках. Также, люди разных национальностей представили традиционную кухню своего народа. По Любинскому проспекту до Омского драматического театра прошел парад национальностей. После на площади Победы состоялась концертная программа.

Отдельной частью программы стала большая открытка «Единой России», функционирование фотозоны, около которой раздавали партийные аксессуары при участии ростовой куклы Медведя.