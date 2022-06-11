В центре Омска кому-то понадобилась земля под бывшим зданием винокруенного завода

Старинное фото здания, которое располагается на правом берегу Иртыша. Фото: Минкульт Омской области

Земля под бывшим зданием винокруенного завода стала кому-то необходима, что объект хотят лишить статуса памятника. В прошлом году строение по улице 6-ой Северной, 1 , расположенное между парком «Зеленый остров» и элитным микрорайоном «Серебряный берег», было признано объектом культурного наследия. Но в мае 2022 экспертиза отказала ему в охранном статусе.

Всё якобы из-за того, что «Дрожже–винокуренный завод А.Ф. Поклевского–Козелл», построенный на рубеже XIX-XX веков, изношен на 70%, поэтому восстановлению не подлежит.

Региональный минкульт опубликовал для общественного обсуждения акт государственной историко-культурной экспертизы. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Дромасс», а исполнителем является эксперт ООО НПЦ «Сибирская Скифия» Дим Абдулгужин.

- Внутри и снаружи здания огромное количество металлических связей, подпорок и прочих металлических элементов, которые помогают ему существовать, но необратимый процесс обветшания и старения основного сооружения завода неуклонно продолжается, и остановить или замедлить этот процесс невозможно. Никакому капитально-восстановительному ремонта главный корпус завода не подлежит, - гласят итоги экспертизы.

Так это здание выглядит сейчас. Фото: Минкульт Омской области

Как пишет «ОмскРегион», такому необдуманному решению недовольны омские историки и архитекторы. В ВООПИиК и вовсе заявили, что плохое состояние не может быть веским основанием. В адрес министерства культуры уже направлены официальные замечания к экспертизе. Тем более, что объект является источником информации о развитии промышленности Омска рубежа XIX-XX вв.

Теперь слово остается за региональным минкультом. Сохранится ли культурное наследие не только региона, но и целой страны, решать специалистам.

Отметим, что в конце 19 века винокуренный завод был единственным крупнейшим предприятием Омска. Винная монополия и завод С. Рандрупа еще не появились, а суконная фабрика давно не действовала.

- Объект связан с фамилией Поклевского-Козелл. Сам А.Ф. Поклевский–Козел был владельцем крупного винного производства именно на месте будущего дрожжевого завода, в Ржевской слободке Кадышей, за городом, на будущей ул. 6-й Северной. Этот объект был обозначен на карте Омска еще в 1879 году. А фамилия Поклевских-Козелл, крупнейших винозаводчиков и владельцев пароходства, известна по всей Сибири и особенно в Тюмени, - пишет издание.