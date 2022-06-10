Единоросс Сергей Фролов подарил роддому №6 годовой запас браслетов для младенцев

10 июня омский родильный дом №6 посетил директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» и победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Фролов. Он подарил годовой запас браслетов, бреднированных логотипом «Омск – это мы», для идентификации новорождённых.

Всего родильным домам будут переданы больше 13 тысяч наборов. Это количество взято из среднего показателя новорождённых в городе за один календарный год.

- Очень хорошая, добрая акция, которая проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Бирка новорождённых – вещь, которую хранят многие годы почти в каждой семье. Это не просто бирка. Это настоящие браслеты, брендированные омской символикой. Они не только красивые, но и самое главное - абсолютно безопасны для малышей. В будущем, когда ребёнок подрастёт и возьмёт в руки этот браслет, то, наверняка испытает чувство любви к своему городу, чувство гордости. Рождение ребёнка – это большое событие. А такая красивая бирка со словами «Омск – это мы» и «Омск – это я» наверняка останется в семье на добрую долгую память, - отметил Сергей Фролов.

В состав одного набора входят: два идентификационных браслета для новорождённого, идентификационный браслет для родительницы, распознавательная бумажная карточка-вкладыш для записи сведений о новорождённом и гибкий фиксатор для крепления к кровати. Браслеты представлены в двух цветах: розовый – для девочек, голубой – для мальчиков.

- Сегодня бирочки для новорожденных доставили в роддом №6. И уже в ближайшее время новорожденные и их мамы получат розовые или голубые бирочки в зависимости от пола ребенка. Это чудесный проект, который реализуется на территории города Омска партией «Единая Россия». Эту бирку можно хранить как семейную память о прекрасном событии, случившемся в жизни семьи. Спасибо большое «Единой России» за чудесную идею, - прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова.

Браслеты выполнены из мягкого нетоксичного пластика, а случайное раскрытие предотвращает автоматический замок с клапаном. Ремешок регулируется по размеру и снимается через разрезание.

Карточка для идентификационных данных надёжно фиксируется в прозрачном кармане на наружной расширенной части браслета. Идентификационную карточку на кровать 90*120 мм можно вложить в прозрачный карман или упаковку.