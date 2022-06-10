Омский НПЗ организовал занятия по театральному мастерству для школьников

При поддержке Омского НПЗ в школе № 63 реализовали необычный проект —«Скаzка: StartUp». Участники проекта исследуют наследие сибирских сказок в научной лаборатории «СкаZка». Там ученики 4 – 7 классов сочиняют свои уникальные сказки, создают сценарии по их мотивам, костюмы и декорации. Благодаря Омскому ОНПЗ в школе у юных сказочников обновлена сцена с ширмой, а также появились новое звуковое оборудование, беспроводные микрофоны, видеопроектор с экраном и цифровой фотоаппарат. Ребята будут участвовать в онлайн-конкурсах в «Вконтакте». Проект стал победителем грантового конкурса и реализован благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

По мнению одного из организаторов проекта, директора школы Ольги Аникиной, дети уделяют огромное внимание соцсетям, но тратят там время зачастую бесцельно. У них появилась идея научить ребят, как использовать соцсети и гаджеты с пользой. Так возник проект «Скаzка: StartUp». Идея проекта связана с тем, что ребенок сочиняет сказку, а затем, различными способами оживляет ее, экранизирует, снимая видео, с помощью своих гаджетов. В съемках могут помогать родители и друзья, а героями сказки могут быть даже бытовые предметы или техника, такие как телефон, автомобиль или компьютер.

«В школе прошел урок актерского мастерства, который провела преподаватель театрального отделения детской школы искусств Елена Сидоренкова, совместно с хореографом Есенией Нурекеновой. Дети научились азам театрального мастерства, чтобы успешно воплотить свои сказки в жизнь на сцене. Во многом, это стало возможно благодаря помощи Омского НПЗ. Мы обновили сцену, у нас появилась новая красивая ширма, мощнейшее звуковое оборудование, микрофоны, экран с проектором. Мы теперь можем снимать все выступления ребят», — рассказала директор средней школы №63 Ольга Аникина.

Организаторы планируют провести еще один мастер-класс для детей в сентябре. В нем примут участие актеры театра кукол «Арлекин». А в ноябре состоится конкурс детских постановок. Его победители примут участие в большом творческом фестивале. Он состоится в конце ноября - начале декабря. Победители получат призы от организаторов проекта.

В этом году ОНПЗ поможет реализовать 17 проектов горожан и общественных организаций. Поддержка инициатив активных жителей — ключевое направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Программа реализуется на протяжении 10 лет и нацелена на повышение качества жизни в регионе. Предприятие оказывает поддержку инициатив в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.