В Омске проверили ход благоустройства скверов имени Панфилова и «Рубиновая мечта»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне комиссия проинспектировала работы по благоустройству в Омске. На этот раз проверяли, как идут работы в скверах имени Панфилова и «Рубиновая мечта» Октябрьского округа. Оценить качество работ, которые проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», взялись сотрудники мэрии, местные жители, общественники и депутаты.

Строительно-монтажные работы на двух объектах ведет ООО «ЗавГор». Готовность этих двух территорий превышает 35%, по контрактам все работы должны будут завершить до 1 сентября.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Если рассказать подробнее, то в сквере имени Ивана Панфилова взамен старого асфальта уложили новый, выкорчевали засохшие аварийные деревья, завершили установку новых бортовых камней, тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Подрядчик продолжает устройство тротуара из плитки и монтирует в сквере линию наружного освещения. Затем, по планам, приступят к монтажу нового основания у мемориала героям-панфиловцам и облицовке ступеней гранитными плитами.

В сквере также установят 10 скамеек, урны и 110 цветочных вазонов, эту общественную территорию украсят 45 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород и 150 кустарников. Полностью комплексное благоустройство сквера завершится в 2023 году.

- Сквер имени Ивана Панфилова родное для меня место, я прожила здесь 15 лет. Эти улицы мне знакомы, и я рада, что здесь наконец-то пройдет благоустройство. Установят новые скамейки, урны, появятся тротуары, цветы, высадят деревья. Такое обновление территории проводится в рамках «Народной программы» всероссийской партии «Единая Россия» по проекту «Городская среда», - рассказала депутат Омского городского Совета Светлана Студеникина.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В сквере «Рубиновая мечта» (в границах улиц 1-я Военная – Кирова - 4-я Рабочая) идет второй этап благоустройства. В сквере также сняли старые покрытия, приступили к устройству пешеходных связей. До конца августа на этом пространстве завершат ремонт существующих и обустройство новых пешеходных тротуаров, автостоянки, позже создадут зону спокойного отдыха, построят памп-трек, установят трехметровые ограждения для стрит-арта, детскую игровую площадку с резиновым покрытием. На этом объекте подрядчику предстоит внушительный объем работ с озеленением: посев газона на площади более 28 тысяч квадратных метров, высадка саженцев 72 крупномерных деревьев и 240 кустарников.

- Осознание каждого из нас, что комфорт, удобство и привлекательность родного города и любимого двора в наших руках, не только стимулирует активнее включаться в процесс, но и побуждает бережнее относиться к своей территории. Отдельно хотелось бы отметить, что прозрачный механизм голосования позволил убедиться, что красивый и благоустроенный город, который за последние годы действительно заметно преобразился - это заслуга каждого неравнодушного жителя. Так, комиссия оценила ход строительно-монтажных работ в скверах. Готовность двух территорий превышает 35 процентов, по контрактам подрядчик должен завершить благоустройство до 1 сентября, - говорит депутат Омского городского Совета Максим Концедалов.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сейчас на всех 11 территориях комплексного благоустройства установлены камеры видеонаблюдения. Ведь только в этом году на обновление больших городских территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» направлено около 540 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

- В Октябрьском округе мы видим, что подрядчик набрал высокий темп, выполнил более трети от общего объема работ, существенных замечаний от заказчика - «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» строительного контроля – «СибАДИ» не поступало. «Завгор» обещает заданные темпы не снижать. Благодарим деятельных местных жителей и депутатов Омского городского Совета за дополнительный контроль процесса благоустройства этих пространств, - подвел итог проверки первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.