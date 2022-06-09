Победители праймериз от «Единой России» помогли беженцам ЛДНР оформить документы

В Омской области 9 июня пункт временного размещения в санатории «Коммунальник» посетил депутат омского городского Совета и победитель предварительного голосования «Единой России» Юрий Арчибасов. На прошлой неделе личный прием с беженцами провел руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Александр Артемов. Во время встречи поднимались вопросы необходимости оформления документов. Уже сегодня была организована работа.

Инициаторами в организации юридической консультации, фотосъемки для документов и нотариальной помощи беженцам стала партия «Единая Россия». Активность поддержали областное правительство и региональная нотариальная палата.

- Конечно же, помощь жителям Донбасса от членов «Единой России» не должна и не будет ограничиваться сбором гуманитарных грузов, первичным размещением эвакуированных. Совместно с региональным правительством, мы уже прорабатываем системный подход для адаптации беженцев в новых для них условиях. Вот и эта наша встреча в пункте временного размещения - очередной этап общей работы. Жизнь продолжается, людям необходимо восстанавливать документы, оформлять пособия, приписываться к поликлиникам, не за горами и учебный год. Необходимо снять растерянность и включаться в мирную жизнь, - поделился Юрий Арчибасов.

Беженцам ЛДНР оказали нотариальную помощь и помогли в оформлении подлинности подписи переводчика на документы, которые необходимы для получения гражданства РФ. Об этом рассказал президент областной нотариальной палаты Андрей Зимницкий.

- Это необходимый пакет документов для получения гражданства и адаптации. Сложностей у нас никаких нет, - отметил Андрей Зимницкий.

Пункт временного размещения посетил победитель предварительного голосования «Единой России» и главный врач онкологической больницы Дмитрий Маркелов. Он доставил медикаменты первой необходимости и проконсультировал беженцев.

С начала специальной военной операции на Украине в Омскую область приехали 255 беженцев. В санатории «Коммунальник» проживают 44 человека, а в гостинице «Иртыш» - 39. Остальные проживают у родственников или самостоятельно.