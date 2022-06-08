Авиарейс из Омска в Москву в минувшие сутки задержали на шесть часов из-за одной птицы

Самолет оказался поврежден. Фото: Ольга Цветатий

7 июня поздно вечером в омском аэропорту был задержан рейс самолета авиакомпании «Сибирь» в Москву. Ситуация возникла из-за птицы, которая врезалась в корпус самолета. Информацию сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

При послеполетном осмотре борта были обнаружены следы крови и перья, а на носовом обтекателе - вмятина. Такой самолет нельзя было использовать для дальнейших перелетов.

Фото: Никита Тишин

Рейс был запланирован на 19:30, но его неожиданно отменили. В распоряжении КП - Омск поступило видео одного из пассажиров этого борта. Людей вывели на улицу и попросили подождать вылет снаружи, об этом сообщили сами пассажиры и посетители аэропорта.