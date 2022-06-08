Какое автошоу ждёт омичей 12 июня

Из музея Госавтоинспекции представят раритетные автомобили. Фото: Правительство Омской области

В Омске 12 июня состоится праздник «Россия – Донбасс», посвященный Дню России. В этот день на Соборной площади и Любинском проспекте для гостей проведут развлекательные фестивали и конкурсы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сотрудники ГИБДД в игровой форме обучат детей правилам дорожного движения. Музей Госавтоинспекции выставит пять ретромашин: «Москвич 408, «Москвич 412», два автомобиля ВАЗ-2101 и «Волга». Каждый желающий сможет сделать фото на память и посидеть за рулем, а детям будет можно включать сирены и специальные сигналы.

Фото: Правительство Омской области

- Еще у нас есть в наличии несколько мотоциклов. Два мотоцикла «Урал», один «Иж», еще один мотоцикл марки «Иж Планета», но он уже более современный. Их используют при проведении масштабных мероприятий для демонстрации жителям региона, - рассказала начальник отделения управления ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева.

Фото: Правительство Омской области

На фестивале водителям предоставят возможность пройти полосу препятствий в специальных очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения. Весь фестиваль «Безопасный город-безопасные дороги» пройдет с 12:00 утра до 17:00 вечера.

С 08:00 утра в Успенском соборе пройдут традиционные церковные богослужения в честь православного праздника – Дня Святой Троицы. Здесь же запланированы соревнования по ВМХ-спорту, будут организованы площадки страйкбола, собаководства, ДОСААФ, где можно будет собрать-разобрать парашют.

Фото: Правительство Омской области

В центре разместится большая площадка авторской школы ШТОРМ, которая часто становится партнером на праздниках. В фестивале «Да будет дружба искренней и честной» пройдет парад национальностей с участием двух тысяч человек.

Любинский проспект в этот день будет поделен на национальные городки. В конце праздника омичей в 21:00 ожидает бесплатный концерт, на котором выступит один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.