В Омске единороссы поздравили социальных работников с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравили социальных работников омские единороссы. Победители праймериз «Единой России» 8 июня посетили комплексные центры региона и преподнесли маленькие подарки.

Наталья Старовойтова и Юрий Иванищев побывали в Центре социальной помощи «Рябинушка». Там прошла торжественная церемония занесения на доску почета 12 работников организации.

- Для того чтобы по-настоящему помогать людям, соцработнику нужно иметь большое сердце, терпение, отзывчивость и сострадание. В этой профессии необходимо совмещать очень многое: знания медсестры и юриста, навыки психологической, педагогической помощи. Кроме этого, нужно обладать умением общаться с людьми, слушать их, находить нужные слова для поддержки, - считает Наталья Старовойтова.

Собеседница призналась, что сама часто помогает центру. Из последних событий - встреча с многодетными семьями, которым Наталья вручала подарки в честь Международного дня семьи.

«Рябинушка» в Центральном районе является подспорьем для нуждающихся в помощи омичей уже много лет. Здесь помогают пожилым и инвалидам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ее сотрудники поистине заслуживают самые добрые слова благодарности и отметку о добросовестной работе.

- Профессия социального работника очень важна – так как их главная цель помогать людям, кто в этом остро нуждается, - отметил президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев. - Мы видим их ежедневный труд и от всей души говорим слова искренней благодарности за все те добрые дела, которые они делают на благо жителей нашего региона! Спасибо за ваш труд! Мы знаем, что вы всегда рядом и при необходимости придёте на помощь.

А вот сотрудников Куйбышевского геронтологического центра с профессиональным праздником поздравил депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин.

А этой организации работают порядка 250 специалистов, под опекой которых находятся около 400 постояльцев. Многие из проживающих не имеют возможности передвигаться самостоятельно.

Саяпин пообщался с коллективом и запланировал встречу в преддверии Дня медицинского работника. В планах депутата, награждение сотрудников благодарственными письмами.

- Важнейшая задача этой службы — помощь нуждающимся. Они всегда должны быть умелыми, старательными, но главное — добрыми и терпеливыми. Все эти качества воплощаются в их работе с различными категориями граждан, - прокомментировал Алексей Саяпин.

Активные единороссы Павел Корольков, Алексей Половников и депутат Омского городского Совета Инна Гомолко поздравили работников комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» в Советском округе. Для специалистов по инициативе партийцев сыграл саксофонист.