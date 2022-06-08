Владимир Куприянов: Когда неизбежно ты становишься другом

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития области.

На этой неделе социальные службы и сотрудники отрасли отметят свой профессиональный праздник. Накануне «КП-Омск» побеседовал с руководителем отрасли в нашем регионе. Министр труда и социального развития Омской области, заместитель председателя омского правительства Владимир Куприянов рассказал, как меняется эта сфера и отношение людей к чужому горю, а также – какие инновационные программы внедряет государство для тех, кто особенно в них нуждается.

- Владимир Васильевич, расскажите в нескольких словах, кто такие социальные работники – сотрудники службы патронажа, ухаживающие за немощными, или все же больше?

- Работники социальной отрасли оказывают самую различную помощь, а не только обустраивают быт тех, кто не может справиться самостоятельно: например, помогают адаптироваться беженцам на новом месте и содействуют им в получении документов, подбирают приемные семьи для пожилых омичей особой заботы , ухаживают за одинокими пенсионерами.

- Какими качествами должен такой работник обладать?

- Добротой, способностью к сопереживанию, умением слушать и понимать людей – вот лишь небольшой список качеств, необходимых людям этой профессии. Для многих одиноких пожилых омичей социальный работник становится другом, а для жителей отдаленных сел – это первый и незаменимый помощник для нормальной жизнедеятельности.

Это непростая работа. Человек, решивший стать социальным работником, должен любить людей и искренне хотеть помогать. Также соцработнику необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь, брать на себя ответственность в принятии сложных решений, быть хорошим психологом, обладать такими качествами, как ответственность, порядочность, коммуникабельность, тактичность, иметь хорошие организаторские способности и лидерские качества.

- Отношение окружающих к профессии тоже меняется?

Самое главное преимущество – огромная социальная значимость профессии. Без социальных работников тысячи людей оказались бы в еще более трудном положении.

Социальные работники оттачивают навыки общения, убеждения, эмпатии, узнают многие юридические тонкости. В общем, это та работа, где нет предела совершенству и знаниям.

Профессия соцработника была востребована всегда. При этом в последнее время необходимость в таких специалистах только возросла. Большое количество пожилых людей нуждаются в помощи и уходе. Оформлением новых социальных выплат также занимаются социальной отрасли. Развивается волонтерское движение, курируют которое также специалисты соцслужб. Порой кажется, что ничего особенного в труде соцработника нет, но это далеко не так. Только профессионалы могут оказать квалифицированную помощь. Ребенок, который остался без родителей, пенсионер, оказавшийся без поддержки родственников, семья, потерявшая в пожаре дом и все свое имущество, – помочь всем этим людям непросто. И только человек, который целенаправленно изучал социальную работу, сможет выработать правильный порядок действий.

- Сколько в регионе таких специалистов?

- Всего в отрасли свыше 13 тысяч человек. Из них две с половиной тысячи – социальные работники. Но ведь есть еще сиделки, специалисты по социальной работе, сотрудники комплексных центров оказания помощи, реабилитации, оздоровления, работники МФЦ, которые заботятся о своевременных выплатах, сотрудники службы занятости. Все специалисты оказывают поддержку и работают с людьми, нуждающихся в заботе.

- Что бы вы хотели пожелать работникам всей отрасли в этот день?

- Наверное, радоваться каждому дню и с удовольствием выполнять такие важные обязанности. Наши специалисты заслужили только добрые слова и низкий поклон – потому что найти в себе такие качества – дорогого стоит. Развитию отрасли уделяется большое внимание, в последние годы мы все видим, как наше общее дело завоевывает все большее доверие, внимание и почет.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития области.

НАША СПРАВКА

Невозможно сказать наверняка, когда появились первые социальные работники, но очень давно. Кто-то именовал их миссионерами, кто-то благотворителями. Часто роль соцработников выполняли священнослужители, которые давали пищу и кров обездоленным, учили грамоте детей из бедных семей. Существовали также «совместные помочи», когда односельчане собирались, коллективно рубили лес и строили новую избу для погорельцев, помогали запасти дрова безлошадным соседям, поддерживали вдов и сирот.

Первые специально обученные социальные работники появились в XVIII веке при Екатерине II. Она начала создавать воспитательные дома для сирот и училища для бедных, сотрудники которых получали заработную плату. В современной России специальность социальный работник была прописана в официальном перечне профессий в 1991 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В период коронавирусных ограничений социальные работники в Омской области выполнили более 327 тысяч заявок на доставку продуктов питания и 70 тысяч заявок на доставку лекарственных препаратов. Количество социально-бытовых услуг за прошедший год увеличилось на 9 млн, количество социально медицинских услуг выросло на 5 млн.

В основном социальные помогают одиноким пожилым людям и инвалидам на дому. Таких в регионе более 25 тысяч человек.

Всего в Омской области проживают 450 тысяч пожилых людей, за 1600 людьми из них ухаживают сиделки.

Правительство поддерживает около 1000 омских семей, которые взяли под свою опеку пожилых людей. Ежемесячно приемная семья получает до 13 тысяч рублей, опекуны – почти 6 тысяч рублей.

Родственников тяжело больных людей продолжают обучать за счет бюджета в особых школах ухода. За год около 500 человек постигают навыки содержания в домашних условиях своих пожилых родственников.

Также в регионе стали пристальнее следить за здоровьем пенсионеров, для людей преклонного возраста и людей с инвалидностью расширили сеть отделений дневного пребывания на базе комплексных центров. Сейчас 2 тысячи человек в год могут стать участниками оздоровительных программ.

Наконец, 30 тысяч омских семей ежегодно получают выплаты на детей по нацпроекту «Демография». Всего в регионе 60 тысячам семей с детьми поступают различные выплаты, 9 из них финансируются из регионального бюджета.