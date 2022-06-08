Активисты партии «Единая Россия» помогают омичам благоустраивать дворы и придомовые территории

Омское отделение партии «Единая Россия» продолжает вести проект по благоустройству «Городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Пока на улице лето, победители праймериз партии занимаются благоустройством дворовых территорий.

На днях один из единороссов, генеральный директор «Управляющей компании «Жилищник-3» Алексей Русавский помог жителям Амурского посёлка установить современную детсукую площадку. Игровое оборудование стоимостью почти 2 миллиона рублей появилось во дворе по адресу 21-я Амурская, 1б.

- «Городская среда» - это ключевой, приоритетный проект для России и нашего региона, в частности. По федеральной программе было восстановлено асфальтовое покрытие в четырёх дворах. В этом году установили уже более 20 скамеек и урн. Ежегодно ремонтируется и меняются малые архитектурные формы на дворовых территориях. В 2021 году заменили более 10 игровых элементов. Активно идёт и озеленение. Только за последнее время высажено более 30 саженцев кустарников и крупномерных деревьев. И на достигнутом не планируем останавливаться. Работа по благоустройству будет продолжена, - отметил Алексей Русавский.

Другой активист партии и победитель предварительного голосования - Андрей Бондаренко - уже проявил частную инициативу. Действующий депутат помог с установкой во дворе дома по адресу ул. Гашека, 1 с установкой детского игрового автобуса. Ранее жители этого двора лично обращались к Андрею Бондаренко с адресной просьбой.

И на этом активисты партии не ставят точку: в течение лета работа будет продолжена. Особое внимание единороссы уделяют участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, проводят общественные обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные объекты.