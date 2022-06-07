В Омске за моральное насилие над прихожанами пойдет по суд пастор церкви евангельских христиан

Фото: соцсети церкви.

7 июня пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Омской области сообщила о том, что в скором времени под суд пойдет пастор церкви евангельских христиан. Мужчину собираются судить за настоящее моральное насилие над прихожанами. О завершении расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, собранным региональным ФСБ, сообщили в ведомстве.53-летнего омича Станислава Москвитина подозревают в психологическом насилии над верующими, которое он проводил с 2016 по 2021 годы в церкви «Новое Творение». Таким способом мужчина пытался выманить у людей пожертвования, и как можно больше.

Фото: соцсети церкви.

- На возмездной основе пастор проводил религиозные богослужения, во время которых с целью получения «добровольных» пожертвований оказывал психологическое воздействие на прихожан около 100 человек, - уточнили в пресс-службе правоохранителей.

Во время встреч с прихожанами пастор применял специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания. При этом сама «Церковь Евангельских христиан «Новое Творение» в России и мире не признана нежелательной организацией. Она входит в международную структуру. Ее лидер, бывший гражданин Украины, сейчас живет в США. А в нашем регионе одно из зданий расположено в загородном особняке - подальше от людских глаз.

Фото: соцсети церкви.

Судя по фотографиям в социальной сети на странице церкви, сами пасторы были вполне довольны своей жизнью и положением дел, в отличие от прихожан. Иск, конечно, поражает количеством эпизодов. И теперь обвиняемому грозит уголовная ответственность в виде тюремного заключения на 4 года.

Напомним, задержание пастора спецслужбы провели в прошлом году. С тех пор он томится в СИЗО, пока следствие собирает доказательную базу.