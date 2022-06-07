Омский НПЗ помогает школьникам определиться с будущей профессией

Старшеклассники из восьми городских школ прошли обучение по основам интернет-технологий на курсе «Цифровая грамотность», который организовал Омский НПЗ. Обучение поможет ребятам расширить знания в IT-сфере, а также овладеть базовыми навыками для работы на высокотехнологичном производстве в будущем.

Ученики постепенно разбирались в особенностях работы в цифровой среде, и благодаря курсу получили знания, которые помогут им эффективно пользоваться информационными технологиями, а в будущем стать востребованными профессионалами.

«Для освоения практически любой профессии нужны цифровые знания, их приобретение должно начинаться как минимум со школьной скамьи. Омский НПЗ как надежный партнер региона помогает расширять возможности образования в области информационных технологий. Такие учебные курсы дают школьникам возможность раскрыть в себе способности и помогают более осознанно выбрать будущую профессию», — сказала вице-мэр Омска Инна Елецкая.

Программа курса включает 22 занятия по основам аналитики, созданию пользовательского опыта и кибербезопасности. Таким образом, предприятие подготавливает высококвалифицированных специалистов в сфере нефтепереработки.

«Омский НПЗ проводит масштабную программу модернизации производства. Сегодняшний уровень цифровизации нефтепереработки предъявляет высокие требования к сотрудникам. Поэтому предприятие заинтересовано в формировании у молодежи цифровых компетенций. Поддержка образовательных проектов для старшеклассников способствует привлечению на ОНПЗ талантливых молодых людей, которые в будущем получают неограниченные возможности для профессионального роста», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

После прохождения курса ребята представили идеи собственных цифровых продуктов. На практических занятиях школьники разработали различные цифровые сервисы: для поиска учебных заведений по интересам абитуриента и подбора книг. Проект стал частью профориентационной программы «Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ».