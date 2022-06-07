Единоросс Дмитрий Маркелов пообещал медпомощь жителям Донбасса, эвакуированным в Омск

7 июня победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» в Омской области Дмитрий Маркелов посетил беженцев из ЛДНР, которые сейчас временно проживают в санатории «Коммунальник» в посёлке Красноярка. Пару дней назад Дмитрий уже приезжал сюда и обещал оказать какую-то действенную помощь. Вернулся, чтобы привезти лекарства и поинтересоваться состоянием здоровья беженцев. Маркелов - главврач Омского онкологического диспансера, поэтому прекрасно осознает, насколько важно позаботиться о своем физическом состоянии вовремя.

- 3 июня мы большой командой приезжали в «Коммунальник», чтобы встретиться и поддержать людей, что вынуждены были оставить свой дом. Это 48 человек из Донбасса, 13 из них дети. Два дня на душе было неспокойно – чем и как ещё помочь. Сегодня я снова посетил их, уже для предметного разговора. Я врач, в моих силах оказать поддержку именно в сфере здравоохранения. Для начала привёз лекарства, подобрав то, что может потребоваться внезапно. Совместно с правительством Омской области, с региональным отделением партии «Единая Россия» продумаем системный подход – как сделать так, чтобы беженцам была доступна бесплатная медицинская помощь в полном объёме, - прокомментировал Маркелов.

Отметим, с начала специальной военной операции на Украине в Омскую область приехали 224 беженца. Часть из них проживают в санатории «Коммунальник», часть - в гостинице «Иртыш», кто-то решил остановиться у родственников. Всем без исключения

партия и региональное правительство оказывают регулярную помощь. Это гуманитарная помощь, организация резервного фонда в области, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости.

Первый грузовой автомобиль с гуманитарной помощью весом 15 тонн отправился из Омска 2 марта. Тогда омичи отправили консервированную продукцию, макароны, бытовую химию и мёд. Также секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак одним из первых посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк.