С 8 июня омичи смогут ездить в Казахстан без ПЦР-теста

Теперь омичи смогут свободно пересечь границу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстана, с 8 июня омичи смогут пересечь границу Казахстана без предъявления ПЦР-теста. Требование о предоставлении ПЦР-теста на коронавирус или паспорта вакцинации отменили власти Казахстана.

– Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан, – отметили в сообщении.

В межведомственной комиссии пояснили, что эти меры приняты в связи со стабильной обстановкой эпидемиологической ситуации в стране и в мире.