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Общество7 июня 2022 8:11

С 8 июня омичи смогут ездить в Казахстан без ПЦР-теста

Отмену объяснили стабильной эпидемиологической обстановкой
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Теперь омичи смогут свободно пересечь границу

Теперь омичи смогут свободно пересечь границу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстана, с 8 июня омичи смогут пересечь границу Казахстана без предъявления ПЦР-теста. Требование о предоставлении ПЦР-теста на коронавирус или паспорта вакцинации отменили власти Казахстана.

– Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Казахстана и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан, – отметили в сообщении.

В межведомственной комиссии пояснили, что эти меры приняты в связи со стабильной обстановкой эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

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