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Общество6 июня 2022 11:05

Как в книжном детективе: домработница стащила фамильные драгоценности 19 века у пожилой четы из Омска

Женщина «загнала» украшения за 20 тысяч рублей, когда их стоимость исчисляется сотнями тысяч
Виктория КОВЕРНЕВА
Сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

Сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

Фото: Иван ИВАНОВ

У пожилой четы из Омска стащила фамильные драгоценности 19 века домработница. О передаче уголовного дела в суд сообщили в областной прокуратуре.

Всё произошло в марте этого года. Женщина на протяжении нескольких месяцев наводила порядок в квартире пожилой пары. Наверняка, войдя в доверие, клиниг-менеджер совершила преступление.

- Она похитила из деревянной шкатулки в прикроватной тумбе принадлежащие хозяйке квартиры фамильные ювелирные изделия конца XIX – начала XX века, на которых были нанесены царские барельефы, - уточнили в ведомстве.

Полученные драгоценности уборщица отнесла в ломбард и получила за них 20 тысяч рублей. Однако, по оценкам специалистов, ущерб превысил эту сумму десятикратно - 207 тысяч рублей.

Воришка вину признала и возместила 3 тысячи рублей. Остальную сумму ей тоже придется вернуть, так как потерпевшие уже предъявили гражданский иск.

Происшествия: КРИМИНАЛ