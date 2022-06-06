Как в книжном детективе: домработница стащила фамильные драгоценности 19 века у пожилой четы из Омска

Сумма ущерба составила 207 тысяч рублей. Фото: Иван ИВАНОВ

У пожилой четы из Омска стащила фамильные драгоценности 19 века домработница. О передаче уголовного дела в суд сообщили в областной прокуратуре.

Всё произошло в марте этого года. Женщина на протяжении нескольких месяцев наводила порядок в квартире пожилой пары. Наверняка, войдя в доверие, клиниг-менеджер совершила преступление.

- Она похитила из деревянной шкатулки в прикроватной тумбе принадлежащие хозяйке квартиры фамильные ювелирные изделия конца XIX – начала XX века, на которых были нанесены царские барельефы, - уточнили в ведомстве.

Полученные драгоценности уборщица отнесла в ломбард и получила за них 20 тысяч рублей. Однако, по оценкам специалистов, ущерб превысил эту сумму десятикратно - 207 тысяч рублей.

Воришка вину признала и возместила 3 тысячи рублей. Остальную сумму ей тоже придется вернуть, так как потерпевшие уже предъявили гражданский иск.