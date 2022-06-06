Владельца омской турфирмы будут судить за мошенничество с путевками

Больше двух лет омичи ждут возврата денег за свои путевки. Фото: Андрей АБРАМОВ

6 июня омская областная прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия 43-летний владелец турфирмы «Юджин тур» с октября 2019 года по июль 2021 года брал со своих клиентов деньги за туруслуги, но таковых не оказывал.

- Под предлогом организации туристических поездок владелец фирмы получил деньги от 18 клиентов, однако на счета бронирования либо туроператора средства не внес. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению, а клиенты «Юджин тур» остались без отпуска. Общая сумма ущерба составила более 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Очень странное поведение для турфирмы, которая существует на рынке с 2009 года - именно с такого срока «Юджин тур» арендовало офис для своей деятельности по улице Пушкина. В противоречиях теперь предстоит разобраться в ходе судебного заседания. Дело, по данным прокуратуры, передано в Куйбышевский районный суд Омска.

Несмотря на собранную доказательную базу, до сих пор обвиняемый отрицает всякую причастность к содеянному.

При этом параллельно в Омске рассматривают еще одно похожее дело, но с большим размахом. Больше года судят владельцу туркомпании «Турмаркет» Елену Пецыну, которая обманула своих знакомых и 69 омских туристов на сумму свыше 8 млн рублей.