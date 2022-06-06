Из-за шалости малолетней омички городским службам пришлось отмывать остановку

Работники управления уже устранили следы краски с остановочного комплекса. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отмывать остановку от краски ядовитого цвета пришлось городским службам из-за шалости малолетней омички. О проделанной работе рассказали в горадминситарции.

Проказ юной особы сегодня облетел все городские паблики. «Инцидент Омск» во Вконтакте выставил фото граффитистки прямо у только что созданного шедевра.

Правда, шедевром это назвать глупо, ведь на стеклянной стене краской цвета фуксии красовалась нецензурная надпись на иностранном языке.

Фото: Инцидент Омск во Вконтакте.

- Девушка сегодня вечером изрисовала остановку Старозагородная роща, сказав, что остановка и так грязная! Ещё и позировала на камеру. Прошу полицию принять меры, - написал автор поста.

В полиции, по информации мэрии, уже заняты поиском художницы. А городским службам пришлось изрядно потрудиться, чтобы очистить остановку.

- Стоит отметить, что надписи, нанесенные устойчивыми красителями на элементы городской дорожной и парковой инфраструктуры довольно быстро въедаются и трудно выводятся, а после их удаления - поверхности, особенно стеклянные, становятся мутными и теряют первоначальный вид, - пояснили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Всего, на содержании городского УДХБ более 1300 остановочных комплексов. И если каждый недобросовестный омич позволит себе такие детские выпады, то город превратится в помойку, а не как считают юные художники – в Лувр.