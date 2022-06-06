Благодаря «Единой России» на фасаде больницы появилось художественное изображение известного омского врача

6 июня в рамках проекта «Омск — это мы» на фасаде «Городской детской клинической больницы № 2 имени Бисяриной» нанесли граффити с изображением известного омского врача, в честь которой назвала больница. Авторы граффити - Дмитрий Трайп и Андрей Северский, которые знамениты своими работами по всей России.

Активное участие в проекте приняло министерство здравоохранения Омской области. Об этом рассказала первый заместитель министерства Елена Шипилова.

- Мы здесь собрались благодаря инициативе партии «Единая Россия», которая на протяжении ряда лет реализует проект «Омск — это мы». Когда спросили, кого из знаменитых омичей мы бы хотели увековечить, естественно, от министерства здравоохранения Омской области поступило предложение, чтобы на здании детской городской клинической больнице №2 имени Валентины Павловны Бисяриной появился её портрет, чтобы это было не просто имя больницы, а был узнаваемый образ великого человека, великой женщины. Валентина Павловна прошла всю войну, была героем социалистического труда, академиком и, по сути, стала основателем педиатрии в Омской области. Поэтому я желаю, чтобы омичи смотрели и гордились нашими земляками.

Председатель профсоюза медицинских работников Омской области Сергей Быструшкин, учившийся у Валентины Бисяриной, рассказал о ней: «Я был ее учеником в 70-е годы, учился еще в ординатуре, а затем работал под ее руководством. Поэтому скажу одно: такого заботливого, отзывчивого, профессионала с большой буквы я до сих пор не встречал. Она относилась к детям с такой любовью. Ее правило в работе: нужно заниматься педиатрией с большой любовью к детям, иметь призвание и любовь».

Валентина Бисярина внесла огромный вклад в развитие не только нашего города, но и всей страны. Она признана Почётным гражданином города Омска, поэтому было принято решение нанести на фасад здания граффити с её портретом, чтобы омичи знали в лицо своих выдающихся земляков.

Активное участие в реализации проекта принял депутат Омского городского Совета Максим Астафьев.

- Валентина Павловна Бисярина не только лечила детей, но и разрабатывала эффективные методики, писала учебники, готовила классных специалистов по педиатрии, и эти специалисты трудились и трудятся до сих пор в разных городах России. Мне в раннем детстве тоже довелось посещать больницу, где она работала и которая сейчас носит её имя. Я уверен, что омичи должны сохранять память о Валентине Петровне, о других наших выдающихся земляках, и хорошо, что «Единая Россия» помогает делать это не только в классических, но и в современных формах, - поделился мнением депутат.

Историческая справка

Валентина Павловна Бисярина родилась 24 июля 1912 года в Омске. В 1934 году окончила Омский медицинский институт, работала врачом на железнодорожной станции Ишим. В 1936 году начала работать ординатором в клинике детских болезней института.

В РККА она с 1941 года. Служила помощником начальника фронтового лечебного отдела (Степной фронт, затем 2-й Украинский фронт). Хорошо проявила себя, прошла всю войну и окончила её в Венгрии. После окончания войны продолжила работу в Омске.

В 1954 году заняла должность заведующей кафедры госпитальной педиатрии. Активно занималась научной деятельностью, предложила новые методы ранней диагностики, эффективного лечения и профилактики многих заболеваний.

В 1958 году защитила докторскую диссертацию «Состояние сердечно-сосудистой системы при различных формах лёгочного туберкулёза у детей». В 1960 году присвоено учёное звание профессора. Заведовала кафедрой до 1990 года.

Являлась председателем (с 1988 года — почётным) правления Всероссийского научного общества детских врачей, членом правления Всесоюзного общества детских врачей, Всесоюзного научного общества кардиологов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1982 года за большие заслуги в развитии здравоохранения и в связи с семидесятилетием со дня рождения Бисяриной было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Подготовила и воспитала несколько учёных, среди них 45 кандидатов и 9 докторов наук. Её книги и сочинения получили популярность, учебники Бисяриной применялись в различных медицинских учебных заведениях. Автор более 400 научных работ, среди них 8 монографий и несколько учебников.

Первая женщина-академик АМН СССР из Сибири (1969 год).

Жила в Омске. Ушла из жизни 19 августа 1997 года.