Жилье мое: «Комсомолка» нашла самые дорогие и дешевые частные дома в Омске

Фото: Евгения ГУСЕВА

Соседи слева затеяли ремонт, соседи справа, судя по накалу страстей, готовятся к разводу, лифт снова сломался, а значит, пакеты из магазина придется тащить на девятый этаж пешком. Поневоле задумаешься: может, переехать в собственный дом? Только, чур, с комфортом: чтобы и душ, и туалет, и Wi-Fi. А под окнами — красивые клумбы и зеленая лужайка с шезлонгом… «Комсомолка» вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера посчитала, сколько стоит превратить такую мечту в реальность.

ТОП-3 САМЫХ ДОРОГИХ ДОМА В ОМСКЕ

Изучив объявления на сайте сервиса Домклик, мы выбрали как самые дорогие, так и самые бюджетные варианты загородных «поместий». Надо же понимать, между какими полюсами большинство покупателей сможет найти свою золотую середину.

Самая роскошная «фазенда» в мае 2022 года продавалась в «Старгороде» – поселке в черте города, где в основном живет городская элита: политики, чиновники и бизнесмены. Помимо индивидуальных домов, здесь есть и другие варианты недвижимости: таунхаусы на несколько хозяев и элитные многоквартирные комплексы.

Покупателям эксклюзивного объекта, выставленного на продажу на сайте Домклик, обещают тишину, уют и чистоту. Локация подразумевает удобную транспортную доступность и близость городской инфраструктуры. Рядом с поселком – лес, озеро и частный пляж. Зимой площадку обустраивают под каток.

Фото: domclick.ru

За кирпичный коттедж общей площадью 700 квадратных метров, два жилых этажа, гараж на два авто, турецкий хамам, прачечную, винный погреб, комнаты для прислуги и детскую игровую зону просят 120 млн рублей. Первый этаж, по задумке прежних хозяев, занимает преимущественно гостиная для совместных семейных вечеров. Здесь же кухня-столовая, кабинет и гостевая комната.

На втором этаже расположены 4 спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату и гардеробную. Мебели никакой новым жильцам не оставляют, лишней отделки тоже. Стены комнат окрашены в светлые тона, на полу – преимущественно паркет неброских и стильных оттенков.

Второе место в рейтинге самых дорогих домов - у коттеджа в селе Ракитинка Пушкинского сельского поселения. За 60 млн рублей покупателям предлагают дом площадью 654 квадратных метра на 70 сотках, с гаражом на три автомобиля. И дом, и все постройки, включая забор, из светлого кирпича.

В коттедже - дизайнерский ремонт и функциональная планировка. А на участке: домик для гостей, теплицы, зона барбекю и ландшафтный дизайн «по последней моде»: газоны, цветущие кустарники и хвойные растения.

Фото: domclick.ru

Коттедж находится недалеко от Омска, в 8 км по Пушкинскому тракту, обещают, что до центра города по улице Герцена можно доехать за 15 минут. Но жить - в окружении природы в экологически чистом районе и при этом пользоваться развитой инфраструктурой Омска. Ну, или если захочется, - село Пушкино, где тоже есть школа, детский сад, магазины, банк, почта и т. д.

Всего на миллион рублей дешевле обойдется третий дом в рейтинге самых дорогих – и снова в черте города, и снова на улице Кольцевой. Коттедж кирпичный, площадью 420 квадратных метров, 2021 года постройки. Два жилых этажа, просторный гараж, спа-зона с сауной и бассейном. И земельный участок в 16 соток. Фотографий с интерьером нет, но что-то подсказывает, что отделка – стандартная: светлые стены, паркетный пол.

Фото: domclick.ru

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Понятно, что такие огромные резиденции далеко не каждому по карману. Да и содержать их хлопотно. А теперь, давайте посмотрим самые недорогие дома. На сайте Домклик можно найти варианты даже за 100 тысяч рублей. Ну, как варианты… Будем объективны: за такие деньги сегодня можно купить разве что полузаброшенный участок без скважины и электричества где-нибудь в садовом товариществе, с полуразвалившимся домиком или вовсе без него. Недострой за городом — и тот обойдется примерно в миллион. Правда, на краю географии (точнее, Омской области) за эту сумму можно найти и пригодный для проживания скромный «коттедж».

Интересующие большинство покупателей частные дома - с удобствами, инфраструктурой, пригодные для круглогодичного проживания и расположенные в черте города или прямо рядом с Омском, - стоят в разы дороже: готовьтесь выложить 5-10 миллионов рублей.

Приемлемые по цене и вполне интересные по качеству предложения можно поискать в ближайших пригородах: дома в СНТ – от 800 тысяч до 15 млн рублей, в поселках – от 5 млн рублей. Примерно такой же ценник в загородных коттеджных поселках – в 20-30 минутах езды от города.

Вам кажется, это дорого? А между тем, в мае Омск вошел во всероссийский топ городов с самыми дешевыми частными домами. Аналитический центр Домклик сравнил стоимость загородной недвижимости в 17 регионах страны, а заодно, зафиксировал традиционный для весны рост спроса на такие объекты.

Источник: domclick.ru

- Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложения по загородным домам на Домклик в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (с 310 887 лотов до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года, - отметила руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова.

Так, может, оставить грандиозную затею покупки в этом году и переключиться на следующий? Зимой продавцы неизбежно снизят цену.

Ну, а если жить без пения птиц по утрам и шашлыков каждый вечер больше невтерпеж — сделайте все возможное, чтобы за свои деньги получить максимум комфорта и прочих преимуществ.

Например, сравните все приглянувшиеся варианты с помощью бесплатного сервиса Домклик. Умный алгоритм проанализирует объявления по сорока характеристикам и отметит главные плюсы каждого дома.

Не нашли дом своей мечты, или слишком размечтались – подумайте о том, чтобы построить собственный коттедж. О том, как это сделать, можно прочитать в инструкции сервиса Домклик.