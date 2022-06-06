На пограничных пунктах Омской области ожидают поток туристов

Для поездок, например, в Казахстан, омичам необходимо предъявить ПЦР-тест. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поток туристов ожидают на пограничных пунктах Омской области. О правилах пересечения госграницы напомнили в управлении ФСБ.

В преддверии отпускного и туристического сезонов специалисты рекомендуют омичам заранее проверить наличие необходимых документов для пересечения границы. Особенно это касается несовершеннолетних граждан РФ.

- В случае если несовершеннолетний гражданин России выезжает из РФ без сопровождения указанных лиц, он должен иметь при себе паспорт, нотариально оформленное согласие (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить, - поясняют в ведомстве.

При поездках в Республику Казахстана на КПП необходимо предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа.

Путешественникам на автомобилях с российскими номерами также нужно приобрести страховой полис на транспорт.