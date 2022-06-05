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Общество5 июня 2022 11:10

К осени 2022 года Омский аэропорт может остаться без самолетов

Воздушные судна попросту будет нечем ремонтировать
Виктория КОВЕРНЕВА
Ранее «Коммерческие вести» писали о масштабном износе взлетно посадочной полосы и необходимом ремонте воздушной гавани.

Ранее «Коммерческие вести» писали о масштабном износе взлетно посадочной полосы и необходимом ремонте воздушной гавани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без самолетов к осени 2022 года может остаться Омский аэропорт. О проблемах техобслуживания заявили Сибновости со ссылкой на пресс-службу авиабазы.

Отмечается, что последнее комплексное техобследования проводилось в 2018 году. Тогда эксперты оценили международный терминал, как в ограниченно-работоспособном состоянии.

Но в графе «Прогнозируемые риски» сообщается, что из-за проблем с техобслуживанием вероятен массовый вывод парка ВС с начала осени 2022 года. Однако ситуацию пока скрашивает снижение пассажиропотока и ограничения на международные перевозки.

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