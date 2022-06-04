В Омской области на ферме из-за отключения электричества погибли больше 1000 птиц

Всех птиц не удалось спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области в городе Тара из-за отключения света погибли сотни птиц перепелиной фермы. На данный момент работа комплекса приостановлена. О трагедии на своей странице «ВКонтакте» написал омский предприниматель Алексей Андреев.

- Сегодня ночью был выключен свет в городе, в том числе и в аэропорту, где и находилось ЛПХ перепелиной фермы. Соответственно, помещение, где находилась птица, было обесточено. Соответственно, без оборудования вся птица погибла, — оповестил он.

Мужчина принес извинения постоянным покупателям. Он сообщил, что в ближайшее время перепелиных яиц и тушек не будет в продаже. Теперь омич займется восстановлением фермы, пока следователи будут разбираться с виновными в отключении электричества.

Также, предприниматель уточнил, что на предприятии был генератор, который в эту ночь не сработал. Электричество отключили поздно ночью.

За четыре дня до случившегося на Тарской перепелиной ферме запустили новую линию по продаже домашнего куриного яйца. Поэтому можно понять - погибли не только перепелки, но и домашние курицы. Всего на ферме было больше тысячи птиц.