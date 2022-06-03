В Омске состоялось открытие Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса»

Сегодня в Омске на территории троллейбусного депо состоялось торжественное открытие ХХ Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса».

В наш город приехали конкурсанты из 28 городов, еще 2 участницы – представители Омска, чтобы побороться за звание «Лучший водитель троллейбуса». В течение двух дней участники будут подтверждать свой высокий профессионализм.

Участников и гостей конкурса поприветствовал мэр города Омска Сергей Шелест:

- В ближайшие два года у нас планируется серьезное развитие троллейбусного движения. Приобретение новых троллейбусов, реконструкция троллейбусного депо, строительство тяговых подстанций, расширение дорожной сети. Так что база для оттачивания мастерства у наших водителей троллейбусов будет неплохая, - прокомментировал градоначальник.

Сергей Николаевич поддержал наших участниц, пожелал им успехов: «Уверен, они сделают все, чтобы Омск выглядел достойно и вошел в число призеров. Ну, а если не получится, будем тренироваться! 4 июня, с 9:00 мы будем болеть за наших на Соборной площади, где пройдет вторая часть конкурсной программы. Кстати, впервые в России соревнования пройдут вне территории троллейбусного депо. Приглашаю вас, дорогие омичи, присоединиться и поддержать омских участниц!»

- Благодаря своим экологическим качествам троллейбусный транспорт эксплуатируется в 84 городах. Сегодня 36 представителей профессии из 29 городов примут участие в конкурсе и поборются за звание лучшего водителя троллейбуса в России. Желаю всем успешных стартов, достойных результатов и ярких впечатлений. Вместе мы сделаем движение на дорогах нашей страны безопаснее! - обратился от имени Министерства транспорта РФ заместитель председателя оргкомитета конкурса, генеральный директор ОАО «НИИАТ» Алексей Васильков.

- 20-й Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит у нас в год 200-летия региона. Надеюсь, что обилие цифр «2» принесет удачу наших участницам. Омск стал площадкой проведения мероприятия всероссийского уровня! Во многом это заслуга губернатора Александра Буркова, благодаря которому в ближайшей перспективе планируется строительство новых дорог и троллейбусной сети в строящихся микрорайонах Левобережья Омска,и покупка почти 50 новых троллейбусов, - отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев.

Вчера состоялась жеребьевка, обсуждение организационных вопросов судейской бригады. А сегодня водители будут состязаться на «Знание Правил дорожного движения», «Знание устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства», по «Приемке троллейбуса перед выездом на линию».

Завтра Омичей и гостей города ждет самая зрелищная часть конкурса. На Соборной площади 36 участников из 29 городов России будут демонстрировать свое мастерство вождения. Приятным дополнением к выступлению конкурсантов станет выставка спортивных автомобилей а также выступление ВМХ-спортсменов в 12-00.

Напомним, конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации и Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта при содействии Правительства Омской области, Администрации города Омска и МП города Омска «Электрический транспорт» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».