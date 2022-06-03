Победители праймериз от «Единой России» в Омске подарили жителям Левобережья 2000 цветов для обустройства клумб

Руководители общественного движения «Мой Омск» Сергей Грушичев и Андрей Чаплак, ставшие победителями предварительного голосования «Единой России», подарили активным жителям Левобережья более 2000 цветов для обустройства клумб во дворах.

Напомним, в Омске по инициативе партии «Единая Россия» продолжается реализация федерального проекта «Городская среда». В этом году ведется благоустройство бульвара им. Веретено, сквера на площади Звезды по ул. 1-й Красной звезды, территории в границах улиц 1-я Военная, Кирова, 4-я Рабочая, парка «Зеленый остров», территории сквера у ДК «Звездный», территории городской станции юннатов.

Однако помимо благоустройства территории реализуются частные инициативы. Так, по словам, депутата Омского городского Совета Сергея Грушичева, этой весной поступило несколько десятков обращений от неравнодушных жителей с просьбой оказать помощь в покупке рассады.

- Мы всегда стараемся поддержать людей в стремлении сделать родной Омск красивее, – рассказал Сергей Грушичев. – Наш город всегда славился обилием цветов. Желание людей вернуть Омску звание города-сада нужно поддерживать.

Активные жители, благоустраивая придомовые территории, принимают участие в городском конкурсе «Омские улицы». Его главная цель – подготовиться к очередному дню рождения города и в канун праздника подарить ему уютные и комфортные дворы.

Общественная организация «Мой Омск» на протяжении многих лет оказывает содействие жителям облагораживать придомовые территории, занимать призовые места в конкурсах благоустройства.

- Мы помогаем жителям в этом важном деле, – рассказал Андрей Чаплак. – Предоставляем активным жителям рассаду цветов, необходимые материалы, малые архитектурные формы. Общими усилиями нам удалось благоустроить немало дворов Кировского округа. Это малая, но необходимая часть большого дела. Сегодня партия «Единая Россия» реализует федеральный проект «Городская среда», целью которого является создание современных комфортных условий для жизни в городе. На мой взгляд, для каждого из нас город начинается со двора. Именно здесь и нужно в первую очередь создавать уют и комфорт. Мы ценим вклад каждого жителя в общее дело и готовы им во всем помогать.

Общественное движение «Мой Омск» закупило в теплице 30 ящиков с рассадой, а это более 2000 единиц цветов. Пришлось нанимать большую грузовую «Газель».

К моменту доставки во дворы уже пришли жители, которые заранее подавали заявки. Цветы долго ждать не могут. Чем раньше высадишь в грунт, тем лучше приживутся.

- Когда человек возвращается с работы, уставший, нагруженный проблемами, посмотрит на свой красивый двор, и настроение его сразу же поднимается, и порог своего дома он переступает в приподнятом состоянии духа. Наши жители всегда активно принимают участие в конкурсе «Омские улицы», все надеются на победу. Спасибо Сергею Грушичеву и Андрею Чаплаку, которые в этом году выделили нам большую партию рассады цветов для дворов нашего округа, - сказал председатель ТОС-10 Ирина Калинина.