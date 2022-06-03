Мастера народных промыслов и дети из социально-реабилитационного центра провели пленэр на Омском НПЗ

На территории Омского НПЗ прошел пленэр, в котором приняли участие мастера народных промыслов и воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония». Все мастера являются победителями грантовых конкурсов ОНПЗ и после прогулки по предприятию помогли ребятам подготовить наброски будущих творческих работ, вдохновившись видами предприятия. В ближайшее время все участники закончат свои произведения, которые станут лотами благотворительного онлайн-аукциона «Мастерская добра». Все собранные средства будут переданы ребятам из «Гармонии». Волонтерская акция ОНПЗ является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Сегодняшнее мероприятие очень полезно, ведь оно знакомит маленьких омичей с ОНПЗ и демонстрирует, что завод зеленый и экологичный. «Мастерская добра» интересна тем, что ребята получают помощь за свое творчество. Прекрасно, что с помощью Омского НПЗ в таких проектах задействованы и могут получать пользу, как дети, так и взрослые», — рассказала руководитель Центра социальных экологических инициатив Гульнара Мукашева.

Аукцион приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Часть работ для «Мастерской добра» выполнят мастера декоративно-прикладного искусства из омского творческого объединения «Сказ».

Собственные работы для акции подготовят и волонтеры Омского НПЗ, которые участвуют в акции уже седьмой год подряд.

«Инициативы сотрудников ОНПЗ помогают делать жизнь в Омске интересной и комфортной и всегда получают позитивный отклик у горожан. Суть проведения «Мастерской добра» не только в материальной помощи, но и в возможности поделиться сердечной добротой с теми, кто нуждается в заботе больше других. Волонтеры предприятия, непременно, продолжат проводить акцию помощи детям, которая уже стала традиционной для ОНПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

За время участия в акции волонтеры помогли областному Центру поддержки семьи, городскому «Дому ребенка», адаптивной школе-интернат №16, паллиативному отделению детской городской больницы №4 и другим социальным учреждениям Омской области.