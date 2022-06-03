Отсидевший омский экс-министр Меренков устроился на работу

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Как сообщает сегодня РИА «Омск-информ», стало известно, где сегодня работает экс-министр имущества Омской области Вадим Меренков. Осужденный ранее на пять лет колонии, чиновник вышел на свободу в 2019 году.

- Я работаю управляющим бизнес-центра «На Маяковского» недавно, с марта, – пояснил Меренков.

Напомним, что высокий чиновник отбывал срок за использование земель не по назначению. Его осудили за превышение полномочий при продаже муниципальных земель в Чукреевке - омской Рублевке. Земельные участки предназначались под огороды, но на деле застраивались коттеджами. Таким образом, бюджет потерял сотни миллионов рублей.

До суда Меренков несколько лет скрывался. А в 2016 году сам явился к следователю. Его и экс-зампреда правительства региона Юрия Гамбурга осудили за хищения на пять лет. Но судя по всему, отсидка продолжалась только около трех лет.