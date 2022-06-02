Детский травматизм: С начала года в омские травмпункты из-за ушибов и переломов обратились больше 7 тысяч родителей

Родители должны объяснять детям правила безопасности Фото: Алексей ФОКИН

В Омске с начала 2022 года из-за несчастного случая погибло 22 ребенка. Это на пять человек больше по сравнению со статистикой прошлого года.

Дети погибают от внешних обстоятельств: отравление, удавление, ДТП и падения с высоты.

- Эти дети ушли из жизни, потому что взрослые не проявили должного внимания. Вовремя не посмотрели и не помогли своему ребенку. Ребенок рождается и познает мир, и мы взрослые должны сделать все, чтобы ему было безопасно, - отметила заместитель начальника управления омского минздрава Элеонора Кролевец.

Как отмечают врачи, большая часть несчастных случаев происходит из-за недосмотра родителей. Так, серьёзные травмы в ДТП получил 121 ребенок, из них 41 был госпитализирован. На пешеходном переходе были сбиты 35% детей в возрасте от 15 до 17 лет.

- Хорошо, что от этих травм у нас не было летальных исходов. Но, качество жизни после них совершенно разное, потому что дети с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой лежат в коме почти по два месяца. Да, потом они ходят и разговаривают, но, просчитать последствия от травмы невозможно. Что будет с ними, когда они станут взрослыми? Начиная с эпилепсии и заканчивая другими последствиями, - сказал замглавного врача детской клинической больницы №3 Сергей Лямзин.

Родители открывают окна и не задумываются, что интерес ребенка может привести к печальным последствием. С начала года в Омске четыре ребенка, опираясь на москитную сетку, выпали из окон. Парадоксально, но среди «летунов» – так медики называют детей, выпавших из окон, есть не только малыши.

Больше 40 детей, которые остались без присмотра родителей на детских площадках, получили компрессионные травмы позвоночника. Последствия от них - тяжелые. Обычно, во взрослом возрасте такие дети обращаются за медицинской помощью из-за остеохондроза позвоночника.

У детей более старшего возраста имеется тяга к экстремальному спорту и заброшенным недостроенным многоэтажкам. Опасность на этих объектах считается самой высокой.

Как рассказали специалисты, в середине апреля подросток упал со второго этажа и повредил жизненно важные органы. Мальчик три недели пролежал в реанимации и навсегда остался инвалидом.

Отметим, с начала года в травмпункты с переломами обратились родители 1700 детей, а всего с прочими ушибами и вывихами насчитано более 7 тысяч обращений.

Основные рекомендации врачей родителям - не оставлять детей без присмотра. Также, соблюдать для них режим питания, отдыха и сна. При травматизме обращаться за помощью к специалистам и самостоятельно оказывать первую помощь.