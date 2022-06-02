Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 11:00

Наконец - зауважали: в Омске в ТОПе почетных профессий оказались врачи, учителя, военные

Врачи, учителя и военные - самые уважаемые профессии, по мнению жителей Омска
Наталья ВИРКУНЕН
Ни один из респондентов не упомянул ни актеров, ни певцов, ни ведущих телешоу.

Ни один из респондентов не упомянул ни актеров, ни певцов, ни ведущих телешоу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня сервис Super Job опубликовал данные опроса об уважаемых профессиях в Омской области.

- Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 32% жителей Омска испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 11% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение 7% респондентов, - прокомментировали авторы опроса.

Еще 7% опрошенных назвали в этом списке инженеров, а 3% — сотрудников МЧС. Также, по 3% упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 6% считают, что представители любых специальностей достойны уважения.

Изредка омичи называли профессии администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров.

У женщин труд врачей и учителей вызывает много больше трепета, чем у противоположного пола. Мужчины, в свою очередь, больше ценят труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих.

КАРТИНА ДНЯ