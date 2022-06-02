Наконец - зауважали: в Омске в ТОПе почетных профессий оказались врачи, учителя, военные

Ни один из респондентов не упомянул ни актеров, ни певцов, ни ведущих телешоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня сервис Super Job опубликовал данные опроса об уважаемых профессиях в Омской области.

- Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 32% жителей Омска испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 11% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение 7% респондентов, - прокомментировали авторы опроса.

Еще 7% опрошенных назвали в этом списке инженеров, а 3% — сотрудников МЧС. Также, по 3% упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 6% считают, что представители любых специальностей достойны уважения.

Изредка омичи называли профессии администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров.

У женщин труд врачей и учителей вызывает много больше трепета, чем у противоположного пола. Мужчины, в свою очередь, больше ценят труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих.