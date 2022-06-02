Концерты, игры, подарки: как омские единороссы поздравили малышей с Днем защиты их интересов

Накануне члены и сторонники партии «Единая Россия» провели различные мероприятия и поздравили омичей с Днем защиты детей.

В микрорайоне Первокирпичном прошла концертно-игровая программа Дома творчества «Мечта». Депутат Омского городского Совета Аркадий Лунев помог изготовить баннер для сцены, приобрести сценический фейерверк. Вокальной студии «Капелька» в честь 10-летия был вручен денежный сертификат на костюмы.

Для зрителей в поселок Степной пригласили актеров Драматического лицейского театра с площадным спектаклем. До начала спектакля сотрудники КДЦ «Импульс» провели детскую игру. В конце праздника маленькие зрители и участники получили сладкие призы и угощения гостям.

- Смех и любые положительные эмоции детей – это то, ради чего я поддерживаю такие праздники. Хочется, чтобы они почувствовали нашу любовь и заботу. Будем и дальше помогать учреждениям культуры устраивать такие события. Спасибо всем, кто работает с детьми, за ваш труд, за атмосферу праздника, познавательные игры и конкурсы, - обратился к омичам Аркадий Лунев.

Другой депутат Омского городского Совета - Дмитрий Сахань, и генеральный директор медиахолдинга «Слово» Павел Корольков поздравили детей из специализированного дома ребенка.

- В День защиты детей мы решили поздравить самых беззащитных деток, которые оказались в трудной жизненной ситуации или вообще без попечения родителей, – сообщил Павел Корольков.

Желающего стать депутатом Омского городского Совета поддержал действующий народный избранник.

- С нашими социальными партнерами – представителями торгового дома «Победа» и Первомайского рынка – решили поздравить детишек из дома малютки, который находится у меня на избирательном округе, – заявил депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань.

Депутат Омского городского Совета Наталья Чебыкина совместно с КТОС «Заозерный-2» организовала праздник для детей во дворе Советского округа.

- Уметь грамотно организовать детский досуг – очень важно. Ответственность за становление личности ребенка, формирование правильных ориентиров полностью лежит на наших плечах. Комитеты территориального общественного самоуправления – тот незаменимый ресурс, который может помочь в этом непростом деле: привить молодому поколению любовь к своей малой родине и воспитать активных граждан своего города. Поздравляю коллектив ТОС «Заозерный-2» и всех его маленьких жителей с Международным днем защиты детей! Пусть каждый ваш день будет таким же ярким, насыщенным и интересным, как это 1 июня, - обратилась к омичам Наталья Чебыкина.

Кроме того, депутат Омского городского Совета Инна Гомолко в пятницу поздравит с Днем защиты детей и с окончанием школы искусств №12 ее воспитанников. Торжественная церемония пройдет в ДК имени Малунцева.

- День защиты детей каждый год служит напоминанием для нас о том, насколько важно уделять внимание самому дорогому в нашей жизни. Оберегая детей, мы оберегаем наше будущее. Пусть ваши сыновья и дочери всегда будут счастливы, здоровы и никогда не знают невзгод! А юным омичам я искренне желаю отличных каникул, неиссякаемого интереса к жизни и верных друзей. Мечтайте, изучайте новое и радуйте нас своими успехами и открытиями! - прокомментировала Гомолко.

3 июня победитель предварительного голосования Алексей Половников совместно с командой тренеров центра развития детско-юношеского спорта «ПИОНЕР» проведет спортивный праздник для детей на дворовой территории домов: 2-я Поселковая, №№ 55, 57, 59.

- Каждый родитель, не выходя из родного двора, может своими глазами увидеть, как старательно его ребенок выполняет каждое упражнение, слушает тренера, помогает своей команде достичь результата. Именно за любовь к спорту и старательность участники спортивного праздника получат настоящие медали и сладкие призы, - завершил активист.