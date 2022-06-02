Тревожная кнопка: В штабе общественников «Единой России» презентовали сервис по спасению детей

2 июня в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Омске прошла презентация мобильного сервиса по спасению детей. Омская область выбрана первым регионом, в котором планируют апробировать новое приложение «Заступник» - бесплатный сервис оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия. Родители смогут установить его детям на смартфон. Инициатором создания выступил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Антон Беляков.

Члены команды разработки и продвижения проекта, Александр Петрухин и Дмитрий Иванов, презентовали сервис представителям управления МВД России по Омской области, министерства образования Омской области, департамента образования администрации города Омска, министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, общественной палаты Омской области, главного управления МЧС России по Омской области, «Поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области, Российского союза спасателей, депутатам Государственной Думы, Законодательного собрания Омской области и Омского городского Совета.

Концепция сервиса - «Всё ради одной минуты». Ведь не всегда ребенок или его родители способны оперативно обратиться в службу спасения. Поэтому разработчики придумали «кнопку», которая подаст сигнал бедствия. Нажимая ее в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребенок передает сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определенный родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). Одновременно на телефоне ребенка включается аудиозапись, и взрослые могут слышать все, что происходит вокруг. Родители принимают решение, справляться с ситуацией самостоятельно, подключая круг доверия или попросить помощи у сообщества «Заступник». Во время ЧП сотрудник ведомств получит родителей ребенка информацию о нем: фото, возраст, данные о заболеваниях. Родителям направят информацию о спасателях, которые идут на помощь к его ребёнку.

На первый взгляд, приложение схоже с функционалом смарт-часов, где также можно отследить местоположение и прослушать запись. Уникальность «Заступника» - передача сигнала бедствия на дальние расстояния, родитель подключает к помощи всех пользователей приложения, которые находятся вблизи ребенка. Среди них могут быть медики, полицейские, представители силовых ведомств, Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасания на водах, волонтеры, способные оказать профессиональную помощь.

- Задача, чтобы приложение стояло у, как можно большего количества людей. Чем их больше, тем выше шанс на спасение, – подчеркивает разработчик «Заступника» Александр Петрухин.

Важно приучить ребенка держать кнопку наготове, например, если предстоит идти по темному переулку.

- Разработчикам нужна помощь всех структур: никакая помощь не может быть лишней. Важно нам взрослым научить их быть аккуратными, - поделилась мнением депутат Омского городского Совета Инна Гомолко.

- Я - многодетный отец и считаю, что все меры, которые помогают повысить безопасность наших детей, хороши. «Единая Россия» поддержала инициативу молодых разработчиков по созданию приложения, позволяющего оперативно прийти на помощь ребенку практически в любой сложной ситуации. С помощью этой программы можно, например, быстро найти малыша, потерявшегося в торговом центре. Наш регион будет пилотным по широкому использованию этого продукта, - сообщил в завершении победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Андрей Чаплак.

Разработчики доведут новинку до ума и в начале учебного года проведут презентации в учебных заведениях. Главное, чтобы приложение позволяло реагировать на поступающие тревожные сигналы не только простым людям, но и экстренным службам, и решить ряд организационных и юридических вопросов.