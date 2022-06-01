В центре Омска асфальт провалился прямо под колесами маленькой велосипедистки

Фото: стоп-кадр видео 12 канала

ЧП произошло в пяти минутах от Соборной площади. На улице Орджоникидзе в районе остановки «Рабиновича» провалился асфальт прямо под колесами маленькой велосипедистки. Ребенок угодил в горячую воду, которая была под слоем дорожной одежды.

Видео инцидента выложил 12 канал. На кадрах видно, как рядом с женщиной на велосипеде едет ребенок, потом переднее колесо попадает в ямку, которая преобразовывается в огромную дыру, из которой начинает бить горячая вода.

В региональном минздраве рассказали, что состояние маленькой омички удовлетворительное. Мать ребенка от эвакуации в стационар отказалась, у пациентки обнаружено незначительное покраснение стопы и голени.

На месте сейчас работают коммунальщики: место огорожено, проводится разбор грунта для поиска места повреждения подземной трубы.

- В период с 19 мая по 1 июня в соответствии с утвержденным графиком остановок был отключен Западный луч ТЭЦ-5. Сегодня после плановой остановки теплоисточника при запуске тепловых сетей произошло повреждение на подземном трубопроводе, расположенном по ул. Орджоникидзе, - прокомментировал ЧП замглавного инженера «Тепловой компании» Дмитрий Смоленко.

На месте аварии работают коммунальщики. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Руководство организации приносит извинения семье пострадавшего ребенка. Между тем, делом уже заинтересовались в городской прокуратуре.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации по обеспечению безосного функционирования системы ЖКХ. Кроме того, на контроле прокуратуры находится процессуальная проверка правоохранительных органов по данному факту, - уточнили в пресс-службе ведомства.