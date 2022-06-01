В библиотеке микрорайона Свердловский, при участии ОНПЗ, появился кинотеатр под открытым небом

При поддержке Омского НПЗ в саду библиотеки имени Зои Космодемьянской начал работу кинотеатр под открытым небом, который может посетить любой желающий. Проект кинотеатра вошел в число победителей грантового конкурса социальных инициатив ОНПЗ. В этом году предприятие поможет реализовать 17 проектов горожан и общественных объединений. Поддержка инициатив активных жителей — ключевое направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Презентация проекта прошла в Международный день защиты детей.

Работники библиотеки заметили, что после выхода кассовой премьеры, снятой по художественному произведению, в библиотеках возрастает интерес и к самой книге. Поэтому у них появилась идея создать летний кинотеатр под открытым небом, чтобы заинтересовать как тех, кто любит смотреть фильмы, так и тех, кто любит читать.

«Омский НПЗ уже неоднократно поддерживал нашу библиотеку. Ранее, на средства гранта здесь уже была отреставрирована детская площадка. Благодаря участию Омского НПЗ, у нас состоится первый кинопоказ в кинотеатре под открытым небом. В этом году на средства грантового проекта ОНПЗ мы приобрели надувной киноэкран и мультимедийный видеопроектор. Библиотекари часто сталкиваются со спорами — что же лучше, фильм или книга? Мы считаем, что и книги, и фильмы очень важны в развитии личности», - рассказала ведущий методист отдела социокультурных проектов центральной городской библиотеки Татьяна Быкова.

Открыть летний киносезон решили документальным фильмом «Дети футбола». Лента рассказывает о ребятах, которые стали успешными спортсменами. Также для детей продемонстрировали мультики «Цветик-семицветик» и «Таежная сказка». Организаторы уверены, что кинотеатр станет местом притяжения для жителей микрорайона Свердловский.

«Омский НПЗ является надежным партнером города в вопросах повышения качества жизни и поддержки общественно значимых инициатив горожан. С помощью эффективных социальных инвестиций предприятие системно улучшает условия жизни в родном городе. Наиболее значима для омичей работа предприятия по формированию разнообразной культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Это очень важно для гармоничного развития юных омичей, а значит важно и для будущего нашего города», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Предприятие проводит грантовый конкурс с 2014 года. С его помощью обычные омичи, общественные, некоммерческие и благотворительные организации получают возможность реализовать социально значимые проекты.

«Омский НПЗ помогает воплотить значимые социальные проекты жителей региона независимо от их масштаба. За время проведения грантового конкурса поддержку ОНПЗ получили более 160 инициатив омичей в области образования, культуры, защиты окружающей среды и других сферах жизни. Победители конкурса помимо финансирования получают экспертное сопровождение проектов для их успешной реализации и продолжения в будущем», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Киносеансы будут проходить на территории библиотеки имени Зои Космодемьянской по вечерам все лето, а репертуар для сеансов будут выбирать путем голосования на странице библиотеки в «ВКонтакте». Вход будет бесплатным.