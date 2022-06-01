Открыли лето: омские депутаты и активисты-единороссы в День защиты детей устроили праздники для малышей

Утром 1 июня депутаты-единороссы и сторонники партии открыли летний сезон поздравлениями и мероприятиями для омских ребятишек.

Сначала активисты волонтерского центра встретились с пятью многодетными семьями и передали им канцелярские наборы. Затем - в центре города, на улице Ленина, всем омичам вручали открытки и сувениры.

Культура и знания - в подарок

Не обошли стороной семьи, прибывшие в регион из эвакуированного Донбасса. В пункте временного размещения в санатории «Коммунальник» их навестил один из победителей праймериз партии «Единая Россия» Юрий Иванищев. А в гостиницу «Иртыш» к детям в гости приехала еще один лидер предварительного голосования - Наталья Старовойтова. Разумеется, всем малышам вручили подарки, в том числе детские книги для обучения и приятного чтения. Напомним, что сейчас единороссы проводят акцию для подрастающего поколения под названием «Одна культура - одна история». Семьи ЛНР и ДНР не остались в стороне - к Наталье Старовойтовой дети и родители обратились с просьбой организовать занятия по русскому языку.

- Разговаривая со взрослыми и детьми, вынужденными покинуть свою страну, свои дома, видела, как люди радуются простым вещам. Вниманию, доброму слову, общению. Гостеприимство и душевность всегда отличали сибиряков. И наша задача - поддержать тех, кто сейчас попал в непростую жизненную ситуацию. Поддержать не только словом, но и делом. Во время встречи ко мне обратился мужчина с просьбой организовать занятия по русском языку для детей. Пообещала заняться этим вопросом, - рассказала Наталья Старовойтова.

Не остался в стороне активист партии Юрий Иванищев.

- Очень приятно было видеть улыбки на лицах детей, которым пришлось так много пережить в столь юном возрасте. Главное, что теперь они и их родители в безопасности, - пояснил президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, участник предварительного голосования рассказал он.

Приятное с полезным

Другой победитель предварительного голосования, главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов совместно с КТОСом «Релеро» организовал праздничную программу для детей микрорайона, по соседству с бульваром Иванишко. Здесь прошли творческая мастерская «Калейдоскоп», музыкальная игровая программа и конкурсы для детей. В организации праздника помогал молодежный клуб «Молния».

- Сегодня замечательный праздник — День защиты детей. Наверное, символично, что этим днем открывается календарное лето, когда у ребят начались школьные каникулы и они могут больше времени проводить на улице. Вместе с тем для родителей наступает по-настоящему горячая пора, когда нужно усилить соблюдение простых правил безопасности, - отметил Маркелов.

По сезону «Единая Россия» готовит к запуску в ближайшие дни два полезных проекта: «Школа безопасного поведения», с видеороликами об опасных ситуациях и правилах действий. Видеоконтент дополнит полная электронная карта городской инфраструктуры с обозначением самых опасных для детей территорий.

Второй проект - уже для родителей. Они смогут планировать досуг своих чад, избегая потенциальной угрозы для их безопасности.

Правила в игре

Депутат Омского городского Совета, член фракции «Единая Россия» Алексей Саяпин совместно с «Лабораторией безопасности» организовал праздник для детей микрорайона Биофабрика. Им подготовили комплексную программу, направленную на снижение числа аварий с участием детей.

- Ребята в игровой форме изучили правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции провели для детей конкурс рисунков на асфальте и познакомили с настоящими полицейскими автомобилями. Дети смогли посидеть за рулем служебной машины, включить проблесковые маячки. А клуб военно-исторической техники показал свои ретроавтомобили. Ребятишек развлекали приглашенные аниматоры, родителям праздничное настроение создавал Алексей Гализдра, - рассказал Саяпин.