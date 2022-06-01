Июнь в Омской области будет холодным и дождливым

Ночные заморозки в Омской области сохранятся до конца недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом по России июнь ожидается теплым, но вот около и ниже нормы температура прогнозируется на юге Западной Сибири. Об этом сообщает ТААС со ссылкой на Гидрометцентр.

При этом, в Алтайском крае и на юге Новосибирской области ожидается дождливый месяц. Можно предположить, что часть осадков затронет и Омскую область.

Стабильности этим летом синоптики тоже не обещают.

-В последние годы все чаще и чаще наблюдаются ситуации, когда длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жарким периодами, - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отметим, что в Омске капризы погоды уже заметны. В первый день календарного лета температура воздуха составляет не более +13 градусов. При этом, в ночные часы до конца недели ожидаются ночные заморозки до -7.