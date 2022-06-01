Владельцу самолета «Аэропракт-22» из Омска грозит уголовное дело за подлог

В 2021 и 2022 годах в России произошло два падения «Аэропракта A-22», в Московской области и на Алтае. В результате два человека погибли и еще двое были травмированы. Фото: Кирилл ПЕНКИН

1 июня пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о новом уголовном деле против владельца омского воздушного судна «Аэропракт-22». В 2021 году он использовал подложный документ о конструкции самолета, чтобы получить разрешение на полеты.

- В 2021 году владельцем воздушного судна «Аэропракт-22» в территориальный орган Росавиации предоставлен акт оценки соответствия воздушного судна требованиям к летной годности с искаженными данными относительно конструкции самолета. Названный акт послужил основанием для предоставления эксплуатанту соответствующего сертификата летной годности. Эксплуатация воздушного судна представляет потенциальную угрозу безопасности полетов пользователям воздушного пространства, а также жизни и здоровью неопределенного круга лиц, - пояснили в пресс-службе.

В связи с этим надзорный орган направил в Первомайский суд города Омска иск с требованием запрета на полеты. Кроме того, на владельца самолета заведено уголовное дело за использование подложного документа.

Для справки: А-22 «Летучая лисица» (Foxbat) — двухместный сверхлегкий самолет, разработанный в компании «Аэропракт» под руководством Юрия Яковлева. Максимальная скорость - 220 километров в час. Максимальная продолжительность полета - 4,5 часа.