В преддверии Дня защиты детей активист из «Единой России» устроил маленьким омичам встречу со спасателями

31 мая победитель предварительного голосования «Единой России» Алексей Русавский и активисты добровольного пожарного общества организовали познавательную встречу для маленьких жителей омского микрорайона Амур-2. Мероприятие приурочили к Дню защиты детей и 95-й годовщине создания государственного пожарного надзора. Малыши с радостью изучили устройство пожарной машины и примерили форму спасателей.

- Главной целью встречи все же стала лекция о правилах пожарной безопасности. Сейчас лето - период, когда детям нужно вспоминать многие правила для своей безопасности. Их напомнили сотрудники МЧС. Например, как обращаться с огнем, каковы причины возникновения пожаров, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях. Спасатели демонстрировали огнетушители и показывали, как применять их на практике. Для закрепления знаний провели конкурсы и викторину на знание пожарной безопасности, - отметил Алексей Русавский.

Безопасность детей – одно из важных направлений работы партии. «Единая Россия» недавно предложила запустить несколько проектов, касающихся детского отдыха.

Так проект «Школа безопасного поведения» разрабатывает серию видеороликов о возможных опасных ситуациях. Плюс инициаторы готовы создать электронную карту опасных мест городской инфраструктуры, где детям одним лучше и не бывать.

- К сожалению, в последнее время участились случаи трагедий с участием детей. Мы – взрослые - должны приложить все усилия, чтобы многие из них не повторялись. Маленьких детей наедине со спичками, зажигалками и горючими жидкостями оставлять категорически нельзя. Школьникам нужно объяснить, что есть единый номер спасения 112, а также телефон спасателей МЧС - 01 с городского телефона, для мобильных -101, по которым следует звонить в случае пожара. Эти знания могут спасти чью-то жизнь, - отметил победитель предварительного голосования «Единой России».